Зіткнення під Радою: Одного протестувальника доставили до відділку

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Вівторок, 19 червня 2018, 12:49

Кількість постраждалих у сутичках під Верховною Радою уточнюється.

Про це інформує прес-центр столичної поліції.

 

Вранці 19 червня учасники акцій перекривали рух у центральній частині Києва, а згодом під стінами парламенту влаштували штовханину і сутичку.

"За попередніми даними, внаслідок конфлікту кілька правоохоронців отримали тілесні ушкодження. Інформація про постраждалих уточнюється", – повідомляє поліція.

Окрім того, одного активного учасника події доставили до управління поліції.  За порядком стежать близько 500 правоохоронців.

 

Українська правда

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Теми: акції поліція Київ
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