Зіткнення під Радою: Одного протестувальника доставили до відділку
Кількість постраждалих у сутичках під Верховною Радою уточнюється.
Про це інформує прес-центр столичної поліції.
Вранці 19 червня учасники акцій перекривали рух у центральній частині Києва, а згодом під стінами парламенту влаштували штовханину і сутичку.
"За попередніми даними, внаслідок конфлікту кілька правоохоронців отримали тілесні ушкодження. Інформація про постраждалих уточнюється", – повідомляє поліція.
Окрім того, одного активного учасника події доставили до управління поліції. За порядком стежать близько 500 правоохоронців.
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