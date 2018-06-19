Столкновения под Радой: Один протестующий доставлен в участок

Число пострадавших в столкновениях под Верховной Радой уточняется.

Об этом информирует пресс-центр столичной полиции.

Утром 19 июня участники акций перекрывали движение в центральной части Киева, а затем под стенами парламента устроили потасовки.

"По предварительным данным, в результате конфликта несколько правоохранителей получили телесные повреждения. Информация о пострадавших уточняется", - сообщает полиция.

Кроме того, один активный участник события доставлен в управление полиции. За порядком следят около 500 правоохранителей.