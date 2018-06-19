Столкновения под Радой: Один протестующий доставлен в участок

2704 просмотра
Вторник, 19 июня 2018, 12:49

Число пострадавших в столкновениях под Верховной Радой уточняется.

Об этом информирует пресс-центр столичной полиции.

 

Утром 19 июня участники акций перекрывали движение в центральной части Киева, а затем под стенами парламента устроили потасовки.

"По предварительным данным, в результате конфликта несколько правоохранителей получили телесные повреждения. Информация о пострадавших уточняется", - сообщает полиция.

Кроме того, один активный участник события доставлен в управление полиции. За порядком следят около 500 правоохранителей.

 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: акции полиция Киев
powered by lun.ua
По теме
У Ляшко участников "Марша равенства" обозвали "извращенцами" 19 июня 2018, 11:39
Под ВР столкновения митингующих с полицией 19 июня 2018, 11:33
В правительственном квартале затруднено движение, Грушевского перекрыли 19 июня 2018, 09:39
Все новости
Главные новости
Денисова: Договоренности с Москальковой снова сорваны
Умер Иван Драч
Столкновения под Радой: Один протестующий доставлен в участок
Правила для дронов – пока рекомендации, для журналистов запрета нет
Все новости
Опыт

Как это – быть офисным папой

исследование

Как украинские мужчины описали "идеальную" жену

Поиск по сайту
Архив
Весь архів