Столкновения под Радой: Один протестующий доставлен в участок
Вторник, 19 июня 2018, 12:49
Число пострадавших в столкновениях под Верховной Радой уточняется.
Об этом информирует пресс-центр столичной полиции.
Утром 19 июня участники акций перекрывали движение в центральной части Киева, а затем под стенами парламента устроили потасовки.
"По предварительным данным, в результате конфликта несколько правоохранителей получили телесные повреждения. Информация о пострадавших уточняется", - сообщает полиция.
Кроме того, один активный участник события доставлен в управление полиции. За порядком следят около 500 правоохранителей.
Украинская правда