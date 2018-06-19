В кафе Маріуполя кажуть, що конфлікт з прикордонниками спалахнув не через мову

Адміністрація кафе в Маріуполі, де сталася бійка, в якій постраждали прикордонники, стверджує, що до закладу службовці прийшли у нетверезому стані в цивільному одязі і поводилися агресивно.

Свою позицію керівництво RedCups RDCP Lounge розмістило у Facebook.

"17 червня о 21 годині до нас в кав’ярню завітала компанія молодих людей напідпитку. Гості замовили морозиво та алкогольні коктейлі. О 22 годині зал кав’ярня зачиняється, тому ми запропонували гостям продовжити свій відпочинок у залі Лаунж з нічним графіком роботи", – йдеться в повідомленні закладу.

Адміністрація пояснює, що згідно з підписаним з поліцією, ЗСУ та мерією міста Маріуполь меморандумом вони зобов’язані оглядати кожного гостя з металошукачем для загальної безпеки оточуючих.

"На прохання охорони пройти перевірку молоді люди почали грубіянити та нецензурно виражатися. Адміністрація намагалася улагодити цей конфлікт усіма мирними заходами", – стверджують у закладі.

Зазначається, що директор закладу Наталія Джалтир та адміністратор Христина розмовляли з гостями "мовою їхнього спілкування, тобто тій частині компанії, яка розмовляла російською – відповідали на російській, україномовним гостям відповідали на українській мові".

"Незважаючи на досить агресивну поведінку молодиків, в обслуговуванні їм не відмовили, запропонували пройти до залу та спокійно продовжити вечір. Ось тут вже Станіслав (військовий підполковник ДПСУ Станіслав Керод, який постраждав -ред.) почав вимагати розмовляти з ним тільки українською мовою, після чого йому терміново знадобилося меню на українській мові", – йдеться також у коментарі закладу.

Там пояснюють, що "це меню зараз у розробці, та найближчим часом потрапить до зали".

В адміністрації стверджують, що персонал запропонував усно перекласти склад страв та напоїв, які забажають гості.

Вони запевняють, що реакція з боку прикордонників "була неадекватна: продовжували гучно нецензурно виражатися, грубити".

Також керівництво стверджує, що один із прикордонників першим застосував фізичну силу

"Молодиків попросили покинути заклад, попередили, що в протилежному випадку доведеться викликати поліцію за фактом хуліганських дій.

На вулиці молоді люди продовжували поводити себе агресивно по відношенню до співробітників кафе і охорони. І, на жаль, закінчилося все тим, що один з агресивної компанії "гостей" вдарив охоронця, після чого зав’язалася бійка", – йдеться в коментарі.

Після цього адміністратор почала викликати поліцію та швидку.

У кафе запевняють, що передали правоохоронцям всю інформацію та відеоматеріали для розслідування справи.

"Щодо того, чи перевищили повноваження охоронці, вирішувати тільки органам влади. Ми зробили все можливе для мирного урегулювання цього конфлікту", – стверджують у RedCups RDCP Lounge.

За словами постраждалих прикордонників та директорки закладу, поліцію викликали обидві сторони конфлікту. У поліції повідомили, що з’ясовують деталі, розповів прес-офіцер Центрального відділу поліції Олександр Полосухін.

"Був факт виклику в один з торговельно-розважальних закладів про бійку. На місце першими прибула патрульна поліція, потім прибула слідчо-оперативна група Центрального відділ поліції. З приводу факту проводиться перевірка, факт зареєстрований в Центральному відділі поліції", цитує Полосухіна "Громадське радіо".

19 червня поліція Донецької області повідомила, що за вказаним фактом відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 122 Кримінального кодексу України "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження". Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

18 червня у Державній прикордонній службі заявили, що їхні працівники постраждали у сутичці в кав'ярні Маріуполя після того, як попросили дати їм меню українською мовою.

У ДПСУ заявили, що прикордонники поводилися "абсолютно адекватно".

Повідомлялося, що в результаті сутички постраждали двоє прикордонників. Серед них – жінка-офіцер. У чоловіка була зламана щелепа і численні забої. Жінка-офіцер отримала струс мозку та численні забої.