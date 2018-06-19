В кафе Мариуполя говорят, что конфликт с пограничниками вспыхнул не из-за языка

Администрация кафе в Мариуполе, где произошла драка, в которой пострадали пограничники, утверждает, что в заведение служащие пришли в нетрезвом состоянии в гражданской одежде и вели себя агрессивно.

Свою позицию руководство RedCups RDCP Lounge разместило в Facebook.

"17 июня в 21 часов к нам в кафе пришла компания молодых людей навеселе. Гости заказали мороженое и алкогольные коктейли. В 22 часов зал кафе закрывается, поэтому мы предложили гостям продолжить свой отдых в зале Лаунж с ночным графиком работы", - говорится в сообщщении кафе.

Администрация объясняет, что согласно подписанному с полицией, ВСУ и мэрией города Мариуполя меморандумом они обязаны осматривать каждого гостя с металлоискателем для общей безопасности окружающих.

"По просьбе охраны пройти проверку молодые люди начали хамить и нецензурно выражаться. Администрация пыталась уладить этот конфликт всеми мирными мерами", – утверждают в учреждении.

Отмечается, что директор заведения Наталья Джалтир и администратор Кристина беседовали с гостями "на языке их общения, то есть той части компании, которая говорила по-русски - отвечали на русском, украиноязычным гостям отвечали на украинском языке".

"Несмотря на довольно агрессивное поведение молодых людей, в обслуживании им не отказали, предложили пройти в зал и спокойно продолжить вечер. Вот здесь уже Станислав (пострадавший военный подполковник ГПСУ Станислав Керод, -ред.) потребовал разговаривать с ним только на украинском языке, после чего ему срочно понадобилось меню на украинском языке", - говорится также в комментарии заведения.

Там объясняют, что "это меню сейчас в разработке, и в ближайшее время попадет в зал".

В администрации утверждают, что персонал предложил устно перевести состав блюд и напитков, которые пожелают гости.

Они уверяют, что реакция со стороны пограничников "была неадекватна: продолжали громко нецензурно выражаться, грубить".

Также руководство утверждает, что один из пограничников первым применил физическую силу.

"Молодых людей попросили покинуть заведение, предупредили, что в противном случае придется вызывать полицию по факту хулиганских действий.

На улице молодые люди продолжали вести себя агрессивно по отношению к сотрудникам кафе и охраны. И, к сожалению, закончилось все тем, что один из агрессивной компании "гостей" ударил охранника, после чего завязалась драка", - говорится в комментарии.

После этого администратор стала вызывать полицию и скорую.

В кафе уверяют, что передали правоохранителям всю информацию и видеоматериалы для расследования дела.

"Относительно того, превысили ли полномочия охранники, решать только органам власти. Мы сделали все возможное для мирного урегулирования этого конфликта", - утверждают в RedCups RDCP Lounge.

По словам пострадавших пограничников и директора учреждения, полицию вызвали обе стороны конфликта. В полиции сообщили, что выясняют детали, рассказал пресс-офицер Центрального отдела полиции Александр Полосухин.

"Был факт вызова в один из торгово-развлекательных заведений о драке. На место первыми прибыла патрульная полиция, затем прибыла следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции. По поводу факту проводится проверка, факт зарегистрирован в Центральном отделе полиции", - цитирует Полосухина "Громадське радио".

19 июня полиция Донецкой области сообщила, что по данному факту открыла уголовное производство по ч.1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины "Умышленное средней тяжести телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

18 июня в Государственной пограничной службе заявили, что их сотрудники пострадали в столкновении в кафе Мариуполя после того, как попросили дать им меню на украинском языке.

В ГПСУ заявили, что пограничники вели себя "абсолютно адекватно".

Сообщалось, что в результате столкновения пострадали двое пограничников. Среди них - женщина-офицер. У мужчины была сломана челюсть и многочисленные ушибы. Женщина-офицер получила сотрясение мозга и многочисленные ушибы.