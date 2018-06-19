У Раді пропонують підвищити штраф за ігнорування ременів безпеки

25 народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді законопроект, яким пропонується підвищити до 850 гривень штраф для водіїв, які не користуються ременями безпеки в автомобілі.

Відповідний проект закону №8492 "Про внесення змін до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо зниження смертності та травматизму на дорогах України шляхом збільшення рівня користування ременями безпеки та мотошоломами)" був зареєстрований 18 червня.

Ініціаторами підвищення штрафу стали 25 народних депутатів, серед яких Антон Геращенко, Ірина Геращенко, Вікторія Сюмар, Ігор Діденко, Іван Крулько, Олександр Опанасенко, Ганна Гопко, Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, Олексій Рябчин, Леонід Ємець та інші.

Наразі документ переданий на розгляд керівництва, а сам проект закону та пояснювальна записка до нього не опубліковані.

"Сьогодні штраф за ігнорування ременя безпеки в Україні становить лише 51 гривню. Мізерне покарання спонукає водіїв та пасажирів порушувати правила дорожнього руху та нехтувати власною безпекою", - заявили у "Центрі демократії та верховенства права", активісти якого також стали ініціаторами законопроекту в рамках кампанії "За безпечні дороги".

Депутатам пропонується підвищити штраф до 50 неоподаткованих мінімумів, що становить 850 гривень.

За даними організації, лише 15% українських водіїв користуються ременями безпеки, що є найнижчим показником у Європі.

У ЦДВП запевнили, що пристебнуті ремені безпеки можуть врятувати до 50% людей, що потрапляють у смертельні автокатастрофи.

"Щороку на дорогах України гине не менше 3,5 тисяч людей та травмується не менше 35 тисяч. Ремені безпеки могли б врятувати принаймні значну частину тих, хто знаходився в автомобілі під час ДТП", - йдеться у повідомленні.

"Майбутній закон почне діяти через 3 місяці після підписання Президентом. У цей час має бути проведена інформаційна кампанія для громадян. Підвищення штрафу у першу чергу покликане спонукати до зміни поведінки українців та формування у пасажирів і водіїв звички пристібатися в авто", - зазначили в організації.

Там додали, що підвищення штрафів - найефективніший спосіб спонукати водіїв та пасажирів користуватися ременями безпеки ,про що свідчить міжнародний досвід.

Зокрема, за даними Центру демократії та верховенства права, у Франції штраф за ігнорування ременя безпеки становить 135 євро, Словенії – 120 євро, Чехії – 77 євро.

Крім того, з посиланням на дані соціологічного дослідження, проведеного центром Ipsos, в організації заявили, що посилення відповідальності за ігнорування ременів безпеки підтримує 66% населення.