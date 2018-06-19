Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Раде предлагают повысить штраф за игнорирование ремней безопасности

Вторник, 19 июня 2018, 15:34

25 народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым предлагается повысить до 850 гривен штраф для водителей, которые не пользуются ремнями безопасности в автомобиле.

Соответствующий проект закона №8492 "О ​​внесении изменений в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (относительно снижения смертности и травматизма на дорогах Украины путем увеличения уровня пользования ремнями безопасности и шлемами)" был зарегистрирован 18 июня.

Инициаторами повышения штрафа стали 25 народных депутатов, среди которых Антон Геращенко, Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, Игорь Диденко, Иван Крулько, Александр Опанасенко, Анна Гопко, Мустафа Найем, Светлана Залищук, Алексей Рябчин, Леонид Емец и другие.

Сейчас документ передан на рассмотрение руководства, а сам проект закона и пояснительная записка к нему не опубликованы.

"Сегодня штраф за игнорирование ремня безопасности в Украине составляет лишь 51 грн. Мизерное наказание побуждает водителей и пассажиров нарушать правила дорожного движения и пренебрегать собственной безопасностью", - заявили в "Центре демократии и верховенства права", активисты которого также стали инициаторами законопроекта в рамках кампании "За безопасные дороги".

Депутатам предлагается повысить штраф до 50 необлагаемых минимумов, что составляет 850 гривен.

По данным организации, лишь 15% украинских водителей пользуются ремнями безопасности, что является самым низким показателем в Европе.

В ЦДВП заверили, что пристегнутые ремни безопасности могут спасти до 50% людей, попадающих в смертельные автокатастрофы.

"Каждый год на дорогах Украины гибнет не меньше 3,5 тысяч человек и травмируется не менее 35 тысяч. Ремни безопасности могли бы спасти по крайней мере значительную часть тех, кто находился в автомобиле во время ДТП", - говорится в сообщении.

"Будущий закон начнет действовать через 3 месяца после подписания Президентом. В это время должна быть проведена информационная кампания для граждан. Повышение штрафа в первую очередь призвано побудить к изменению поведения украинском и формирования у пассажиров и водителей привычки пристегиваться в авто", - отметили в организации .

Там добавили, что повышение штрафов - самый эффективный способ заставить водителей и пассажиров пользоваться ремнями безопасности, о чем свидетельствует международный опыт.

В частности, по данным Центра демократии и верховенства права, во Франции штраф за игнорирование ремня безопасности составляет 135 евро, Словении - 120 евро, Чехии - 77 евро.

Кроме того, со ссылкой на данные социологического исследования, проведенного центром Ipsos, в организации заявили, что усиление ответственности за игнорирование ремней безопасности поддерживает 66% населения.

Украинская правда
Темы: Верховная Радазаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Верховная Рада
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Депутаты изменили процедуру банкротства на время военного положения
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: