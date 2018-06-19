В Раде предлагают повысить штраф за игнорирование ремней безопасности

25 народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым предлагается повысить до 850 гривен штраф для водителей, которые не пользуются ремнями безопасности в автомобиле.

Соответствующий проект закона №8492 "О ​​внесении изменений в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (относительно снижения смертности и травматизма на дорогах Украины путем увеличения уровня пользования ремнями безопасности и шлемами)" был зарегистрирован 18 июня.

Инициаторами повышения штрафа стали 25 народных депутатов, среди которых Антон Геращенко, Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, Игорь Диденко, Иван Крулько, Александр Опанасенко, Анна Гопко, Мустафа Найем, Светлана Залищук, Алексей Рябчин, Леонид Емец и другие.

Сейчас документ передан на рассмотрение руководства, а сам проект закона и пояснительная записка к нему не опубликованы.

"Сегодня штраф за игнорирование ремня безопасности в Украине составляет лишь 51 грн. Мизерное наказание побуждает водителей и пассажиров нарушать правила дорожного движения и пренебрегать собственной безопасностью", - заявили в "Центре демократии и верховенства права", активисты которого также стали инициаторами законопроекта в рамках кампании "За безопасные дороги".

Депутатам предлагается повысить штраф до 50 необлагаемых минимумов, что составляет 850 гривен.

По данным организации, лишь 15% украинских водителей пользуются ремнями безопасности, что является самым низким показателем в Европе.

В ЦДВП заверили, что пристегнутые ремни безопасности могут спасти до 50% людей, попадающих в смертельные автокатастрофы.

"Каждый год на дорогах Украины гибнет не меньше 3,5 тысяч человек и травмируется не менее 35 тысяч. Ремни безопасности могли бы спасти по крайней мере значительную часть тех, кто находился в автомобиле во время ДТП", - говорится в сообщении.

"Будущий закон начнет действовать через 3 месяца после подписания Президентом. В это время должна быть проведена информационная кампания для граждан. Повышение штрафа в первую очередь призвано побудить к изменению поведения украинском и формирования у пассажиров и водителей привычки пристегиваться в авто", - отметили в организации .

Там добавили, что повышение штрафов - самый эффективный способ заставить водителей и пассажиров пользоваться ремнями безопасности, о чем свидетельствует международный опыт.

В частности, по данным Центра демократии и верховенства права, во Франции штраф за игнорирование ремня безопасности составляет 135 евро, Словении - 120 евро, Чехии - 77 евро.

Кроме того, со ссылкой на данные социологического исследования, проведенного центром Ipsos, в организации заявили, что усиление ответственности за игнорирование ремней безопасности поддерживает 66% населения.