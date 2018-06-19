Безвіз вплинув на відпочинок українців за кордоном, але частина все одно поїде в Крим

Безвіз починає позначатися на планах українців відпочивати за кордоном – цього року 4% опитаних мають намір їхати відпочивати за межі країни, що вдвічі більше, ніж у попередні роки.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

До Криму, як і рік тому, планує їхати 1% опитаних українців.

При цьому, на першому місці за популярністю, як і в 2017 році, в українців залишається відпочинок у Карпатах та інших місцях України (8%); на другому – відпочинок на дачах та заміських будинках (7%), третє місце розділили відпочинок у родичів та поїздки за кордон (по 4%).

Не визначилися з відпусткою 12% опитаних.

Графіка КМІС

Залишатися вдома на відпочинок планують 45% жінок та 37% чоловіків, поїхати за кордон мають намір 5% чоловіків і 3% жінок.

Чим старший вік, тим більша кількість тих, хто планує залишитись вдома на відпочинок (18-29 років – 25%, 70+ років – 72%), така ж тенденція з можливостями кудись поїхати – чим старший вік тим більша кількість тих, хто не має змоги кудись поїхати (18-29 років – 22%, 60-69 років – 28%).

Графіка КМІС

Поїздку до Карпат та за кордон найбільше планують представники наймолодшої вікової категорії 18-29 років (відповідно 14% та 8%).

Тих, хто буде відпочивати на дачах, найбільше серед людей середнього та літнього віку (8-9%) порівняно з молоддю (4%).

Найбільше тих, хто не планує кудись їхати на відпочинок серед людей з неповною середньою та нижче освітою (84%), найменше – з вищою (48%).

Найбільша кількість тих, хто планує їхати за кордон, серед людей з вищою освітою (8%).

Серед жителів сіл 79% не планують нікуди їхати, серед жителів міст таких 56%.

Дослідження тривало з 18 по 30 травня. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2025 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Раніше повідомлялося, що більше половини українців не планують відпочивати.