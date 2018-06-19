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Безвиз повлиял на отдых украинцев за рубежом, но часть все равно поедет в Крым

Вторник, 19 июня 2018, 15:42

Безвиз начинает сказываться на планах украинцев отдыхать за границей – в этом году 4% опрошенных намерены ехать отдыхать за пределы страны, что вдвое больше, чем в предыдущие годы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

В Крым, как и год назад, планирует ехать 1% опрошенных украинцев.

При этом, на первом месте по популярности, как и в 2017 году, в украинцев остается отдых в Карпатах и ​​других местах Украины (8%); на втором – отдых на дачах и загородных домах (7%), третье место разделили отдых у родственников и поездки за границу (по 4%).

Не определились с отпуском 12% опрошенных. 

 
Графика КМиС

Оставаться дома на отдых планируют 45% женщин и 37% мужчин, поехать за границу намерены 5% мужчин и 3% женщин.

Чем старше возраст, тем большее количество тех, кто планирует остаться дома для отдыха (18-29 лет – 25%, 70+ лет – 72%), такая же тенденция с возможностями уехать – чем старше возраст, тем большее количество тех, кто не имеет возможности уехать (18-29 лет – 22%, 60-69 лет – 28%). 

 
Графика КМиС

Поездку в Карпаты и за границу больше всего планируют представители младшей возрастной категории 18-29 лет (соответственно 14% и 8%).

Тех, кто будет отдыхать на дачах, больше всего среди людей среднего и пожилого возраста (8-9%) по сравнению с молодежью (4%).

Больше всего тех, кто не планирует куда-то ехать на отдых среди людей с неполным средним и ниже образованием (84%), меньше всего – с высшим (48%).

Наибольшее количество тех, кто планирует ехать за границу, среди людей с высшим образованием (8%).

Среди жителей сел 79% не планируют никуда ехать, среди жителей городов таких 56%.

Исследование проводилось с 18 по 30 мая. Методом личного интервью было опрошено 2025 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украины.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Ранее сообщалось, что более половины украинцев не планируют отдыхать.

Украинская правда 
Темы: опросбезвизКрым
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