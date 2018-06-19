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На Буковині прикордонники відкрили вогонь по порушниках

Вівторок, 19 червня 2018, 19:19

На Буковині зловмисники блокували прикордонний наряд, який був змушений застосувати зброю.

Про це інформує 19 червня прес-центр Державної прикордонної служби.

Зазначається, що у вівторок близько 16.00, під час охорони державного кордону та переслідування порушників у Сторожинецькому районі Чернівецької області невідомі особи в кількості до 20 осіб спробували блокувати рух прикордонному наряду та навіть здійснили спробу групового нападу на прикордонний наряд.

"Прикордонники змушені були захищатися, адже на мирні вмовляння припинити незаконні дії невідомі не реагували", – повідоляють у ДПС.

"В результаті, коли усі спроби владнати ситуацію без застосування сили були вичерпані, після попередження та пострілу вгору прикордонний наряд застосував табельну зброю по ногах одного з правопорушників", – повідомляють у службі.

Зазначається, що пораненого доставили до місцевої лікарні, де йому надали першочергову медичну допомогу.

Про ситуацію повідомили Національну поліцію та інші правоохоронні органи.

У МВС звертають увагу громадян на недопустимість порушення законодавства України з прикордонних питань та невідворотність відповідальності за протиправні дії.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Володимир Гройсман оголосив, що Кабмін разом з МВС, Генпрокуратурою, НАБУ, САП, ДФС та СБУ оголосили кампанію протидії контрабанді та тіньовим схемам на митниці.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаконтрабанда
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