На Буковине пограничники открыли огонь по нарушителям

На Буковине злоумышленники блокировали пограничный наряд, который был вынужден применить оружие.

Об этом сообщает 19 июня пресс-центр Государственной пограничной службы.

Отмечается, что во вторник около 16.00, во время охраны государственной границы и преследования нарушителей в Сторожинецком районе Черновицкой области неизвестные лица в количестве до 20 человек попытались блокировать движение пограничному наряду и даже предприняли попытку группового нападения на пограничный наряд.

"Пограничники вынуждены были защищаться, ведь на мирные уговоры прекратить незаконные действия неизвестные не реагировали", - отмечают в ГПС.

"В результате, когда все попытки решить ситуацию без применения силы были исчерпаны, после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей", - сообщают в службе.

Отмечается, что раненого доставили в местную больницу, где ему оказали первоочередную медицинскую помощь.

О ситуации сообщили Национальной полиции и другим правоохранительным органам.

В МВД обращают внимание граждан на недопустимость нарушения законодательства Украины по пограничным вопросам и неотвратимость ответственности за противоправные действия.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что Кабмин вместе с МВД, Генпрокуратурой, НАБУ, САП, ГФС и СБУ объявили кампанию противодействия контрабанде и теневым схемам на таможне.