Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Буковине пограничники открыли огонь по нарушителям

Вторник, 19 июня 2018, 19:19

На Буковине злоумышленники блокировали пограничный наряд, который был вынужден применить оружие.

Об этом сообщает 19 июня пресс-центр Государственной пограничной службы.

Отмечается, что во вторник около 16.00, во время охраны государственной границы и преследования нарушителей в Сторожинецком районе Черновицкой области неизвестные лица в количестве до 20 человек попытались блокировать движение пограничному наряду и даже предприняли попытку группового нападения на пограничный наряд.

"Пограничники вынуждены были защищаться, ведь на мирные уговоры прекратить незаконные действия неизвестные не реагировали", - отмечают в ГПС.

"В результате, когда все попытки решить ситуацию без применения силы были исчерпаны, после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей", - сообщают в службе.

Отмечается, что раненого доставили в местную больницу, где ему оказали первоочередную медицинскую помощь.

О ситуации сообщили Национальной полиции и другим правоохранительным органам.

В МВД обращают внимание граждан на недопустимость нарушения законодательства Украины по пограничным вопросам и неотвратимость ответственности за противоправные действия.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что Кабмин вместе с МВД, Генпрокуратурой, НАБУ, САП, ГФС и СБУ объявили кампанию противодействия контрабанде и теневым схемам на таможне.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пограничная службаконтрабанда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Пограничная служба
На украинско-польской границе выросли очереди
Львовянин организовал схему выезда мужчин за границу: статус "пенсионера" за 6 000 долларов
Злоупотребления в системе "Шлях": пограничники не пропустили почти 6,5 тысячи человек в 2023 году
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: