ООС: бойовики 4 рази обстріляли військових, є поранений

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Вівторок, 19 червня 2018, 20:00

Зранку і до вечора бойовики 4 рази відкривали вогонь по українських позиціях, один військовий поранений.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

"Російсько-окупаційні війська продовжували провокувати Об’єднані сили на вогонь у відповідь на Горлівському, Донецькому та Маріупільському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Бойовики стріляли з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Для заборони ведення вогню противником наші підрозділи на передових позиціях відкривали вогонь у відповідь", - зазначають військові.

Українська правда

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Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі Донбас ОРДЛО війна
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