ООС: бойовики 4 рази обстріляли військових, є поранений

Зранку і до вечора бойовики 4 рази відкривали вогонь по українських позиціях, один військовий поранений.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

"Російсько-окупаційні війська продовжували провокувати Об’єднані сили на вогонь у відповідь на Горлівському, Донецькому та Маріупільському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Бойовики стріляли з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Для заборони ведення вогню противником наші підрозділи на передових позиціях відкривали вогонь у відповідь", - зазначають військові.