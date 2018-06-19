ООС: бойовики 4 рази обстріляли військових, є поранений
Вівторок, 19 червня 2018, 20:00
Зранку і до вечора бойовики 4 рази відкривали вогонь по українських позиціях, один військовий поранений.
Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.
"Російсько-окупаційні війська продовжували провокувати Об’єднані сили на вогонь у відповідь на Горлівському, Донецькому та Маріупільському напрямках", - йдеться у повідомленні.
Бойовики стріляли з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Для заборони ведення вогню противником наші підрозділи на передових позиціях відкривали вогонь у відповідь", - зазначають військові.
Українська правда