ООС: боевики 4 раза обстреляли военных, есть раненый

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Вторник, 19 июня 2018, 20:00

С утра и до вечера боевики 4 раза открывали огонь по украинским позициям, один военный ранен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"Российско-оккупационные войска продолжали провоцировать Объединенные силы на огонь на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях", - говорится в сообщении.

Боевики стреляли из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Для запрета ведения огня противником наши подразделения на передовых позициях открывали огонь", - отмечают военные.

Украинская правда

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Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс ОРДЛО война
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