ООС: боевики 4 раза обстреляли военных, есть раненый
Вторник, 19 июня 2018, 20:00
С утра и до вечера боевики 4 раза открывали огонь по украинским позициям, один военный ранен.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
"Российско-оккупационные войска продолжали провоцировать Объединенные силы на огонь на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях", - говорится в сообщении.
Боевики стреляли из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Для запрета ведения огня противником наши подразделения на передовых позициях открывали огонь", - отмечают военные.
Украинская правда