Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Родина Розенблата продасть армії безпілотники, схожі на непридатні – ЗМІ

Вівторок, 19 червня 2018, 20:12
Родина Розенблата продасть армії безпілотники, схожі на непридатні – ЗМІ

Міноборони запланувало придбати два безпілотних комплекси HAWK, вироблені компанією дружини народного депутата Борислава Розенблата.

Про це йдеться в розслідуванні "Бігус Інфо".

"Комплекс розроблений ТОВ "УАС" в кооперації з іноземними партнерами. Виготовляється здебільшого з імпортних деталей. Таку інформацію на запит програми повідомили у Міноборони", – пишуть журналісти.

Компанія-виробник – це житомирське ТОВ "Українські авіаційні системи", співвласницею якого є дружина Розенблата Жанна, її бізнес-партнер Костянтин Пожидаєв та Роман Діденко з Молдови.

Сам Розенблат, як кажуть журналісти, "не приховує – фірма дружини, однак ідея його".

Він також вважає, що їхні безпілотники найкращі в країні, пройшли "усі випробування МО" та добре відомі учасникам ринку в Україні.

"Однак ці безпілотники досі не бачив жоден з опитаних українських виробників та експертів, перші випробування HAWKа пройшли невдало, комплектація і конструкція викликають багато питань", – стверджують автори розслідування.

ЗСУ повідомило, що безпілотники "УАС" з 31 травня по 29 липня 2016 року успішно пройшли випробування, протокол яких – державна таємниця.

"Разом з тим, у журналі "Наука і техніка Повітряних Сил ЗСУ" опубліковані результати демонстраційних польотів, які проходив безпілотник HAWK… до секретних випробувань", – зазначають журналісти.

Вони вказують, що ці  випробування проводились у квітні 2016 року і не підтвердили льотну придатність безпілотника.

Водночас, тоді йшлось про HAWK виробництва іншої компанії – молдовської Drone-Tech SRL.

Збройні сили не змогли достеменно відповісти, чи аналогічні молдовські безпілотники тим, що виробляє дружина нардепа, а сам Розенблат стверджує, що "це абсолютно різні речі, абсолютно різні модифікації".

Однак журналісти кажуть, що молдовською фірмою володіє батько одного зі співвласників української, Романа Діденка.

 
власники української та молдовської компаній-постачатльників

Крім того, фотографія непридатного безпілотника збігається з тією, що публікує на своєму сайті компанія родини Розенблата, а комплектуючі для свого HAWK український виробник придбав вже після випробувань.

фото безпілотника, що не пройшов випробування, та фото з сайту української компанії
фото безпілотника, що не пройшов випробування, та фото з сайту компанії дружини Розенблата

Як відомо, антикорупційні органи вважають, що Розенблат і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Самі нардепи заперечують причетність до злочину.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РозенблатарміяЗбройні силиМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Розенблат
У дворі скандального екснардепа вибухнула граната
Лещенко: Суд закрив історію про втручання України в американські вибори
Розенблат заявив, що виграв суд по "бурштиновій справі"
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: