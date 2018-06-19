Родина Розенблата продасть армії безпілотники, схожі на непридатні – ЗМІ

Міноборони запланувало придбати два безпілотних комплекси HAWK, вироблені компанією дружини народного депутата Борислава Розенблата.

Про це йдеться в розслідуванні "Бігус Інфо".

"Комплекс розроблений ТОВ "УАС" в кооперації з іноземними партнерами. Виготовляється здебільшого з імпортних деталей. Таку інформацію на запит програми повідомили у Міноборони", – пишуть журналісти.

Компанія-виробник – це житомирське ТОВ "Українські авіаційні системи", співвласницею якого є дружина Розенблата Жанна, її бізнес-партнер Костянтин Пожидаєв та Роман Діденко з Молдови.

Сам Розенблат, як кажуть журналісти, "не приховує – фірма дружини, однак ідея його".

Він також вважає, що їхні безпілотники найкращі в країні, пройшли "усі випробування МО" та добре відомі учасникам ринку в Україні.

"Однак ці безпілотники досі не бачив жоден з опитаних українських виробників та експертів, перші випробування HAWKа пройшли невдало, комплектація і конструкція викликають багато питань", – стверджують автори розслідування.

ЗСУ повідомило, що безпілотники "УАС" з 31 травня по 29 липня 2016 року успішно пройшли випробування, протокол яких – державна таємниця.

"Разом з тим, у журналі "Наука і техніка Повітряних Сил ЗСУ" опубліковані результати демонстраційних польотів, які проходив безпілотник HAWK… до секретних випробувань", – зазначають журналісти.

Вони вказують, що ці випробування проводились у квітні 2016 року і не підтвердили льотну придатність безпілотника.

Водночас, тоді йшлось про HAWK виробництва іншої компанії – молдовської Drone-Tech SRL.

Збройні сили не змогли достеменно відповісти, чи аналогічні молдовські безпілотники тим, що виробляє дружина нардепа, а сам Розенблат стверджує, що "це абсолютно різні речі, абсолютно різні модифікації".

Однак журналісти кажуть, що молдовською фірмою володіє батько одного зі співвласників української, Романа Діденка.

власники української та молдовської компаній-постачатльників

Крім того, фотографія непридатного безпілотника збігається з тією, що публікує на своєму сайті компанія родини Розенблата, а комплектуючі для свого HAWK український виробник придбав вже після випробувань.

фото безпілотника, що не пройшов випробування, та фото з сайту компанії дружини Розенблата

Як відомо, антикорупційні органи вважають, що Розенблат і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Самі нардепи заперечують причетність до злочину.