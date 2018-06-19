Родина Розенблата продасть армії безпілотники, схожі на непридатні – ЗМІ
Міноборони запланувало придбати два безпілотних комплекси HAWK, вироблені компанією дружини народного депутата Борислава Розенблата.
Про це йдеться в розслідуванні "Бігус Інфо".
"Комплекс розроблений ТОВ "УАС" в кооперації з іноземними партнерами. Виготовляється здебільшого з імпортних деталей. Таку інформацію на запит програми повідомили у Міноборони", – пишуть журналісти.
Компанія-виробник – це житомирське ТОВ "Українські авіаційні системи", співвласницею якого є дружина Розенблата Жанна, її бізнес-партнер Костянтин Пожидаєв та Роман Діденко з Молдови.
Сам Розенблат, як кажуть журналісти, "не приховує – фірма дружини, однак ідея його".
Він також вважає, що їхні безпілотники найкращі в країні, пройшли "усі випробування МО" та добре відомі учасникам ринку в Україні.
"Однак ці безпілотники досі не бачив жоден з опитаних українських виробників та експертів, перші випробування HAWKа пройшли невдало, комплектація і конструкція викликають багато питань", – стверджують автори розслідування.
ЗСУ повідомило, що безпілотники "УАС" з 31 травня по 29 липня 2016 року успішно пройшли випробування, протокол яких – державна таємниця.
"Разом з тим, у журналі "Наука і техніка Повітряних Сил ЗСУ" опубліковані результати демонстраційних польотів, які проходив безпілотник HAWK… до секретних випробувань", – зазначають журналісти.
Вони вказують, що ці випробування проводились у квітні 2016 року і не підтвердили льотну придатність безпілотника.
Водночас, тоді йшлось про HAWK виробництва іншої компанії – молдовської Drone-Tech SRL.
Збройні сили не змогли достеменно відповісти, чи аналогічні молдовські безпілотники тим, що виробляє дружина нардепа, а сам Розенблат стверджує, що "це абсолютно різні речі, абсолютно різні модифікації".
Однак журналісти кажуть, що молдовською фірмою володіє батько одного зі співвласників української, Романа Діденка.
Крім того, фотографія непридатного безпілотника збігається з тією, що публікує на своєму сайті компанія родини Розенблата, а комплектуючі для свого HAWK український виробник придбав вже після випробувань.
Як відомо, антикорупційні органи вважають, що Розенблат і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.
Самі нардепи заперечують причетність до злочину.