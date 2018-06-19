Семья Розенблата продаст армии беспилотники, схожие с непригодными – СМИ
Минобороны запланировало приобрести два беспилотных комплекса HAWK, производимые компанией жены народного депутата Борислава Розенблата.
Об этом говорится в расследовании "Бигус Инфо".
"Комплекс разработан ООО "УАП" в кооперации с иностранными партнерами. Изготавливается в основном из импортных деталей. Такую информацию на запрос программы сообщили в Минобороны", – пишут журналисты.
Компания-производитель – это житомирское ООО "Украинская авиационные системы", совладелицей которого является супруга Розенблата Жанна, ее бизнес-партнер Константин Пожидаев и Роман Диденко из Молдовы.
Сам Розенблат, как говорят журналисты, "не скрывает – фирма жены, однако идея его".
Он также считает, что их беспилотники лучшие в стране, прошли "все испытания МО" и хорошо известны участникам рынка в Украине.
"Однако эти беспилотники не видел ни один из опрошенных украинских производителей и экспертов, первые испытания HAWK прошли неудачно, комплектация и конструкция вызывают много вопросов", – утверждают авторы расследования.
ВСУ сообщил, что беспилотники "УАП" с 31 мая по 29 июля 2016 года успешно прошли испытания, протокол которых – государственная тайна.
"Вместе с тем, в журнале "Наука и техника Воздушных Сил ВСУ" опубликованы результаты демонстрационных полетов, которые проходил беспилотник HAWK... до секретных испытаний", – отмечают журналисты.
Они указывают, что эти испытания проводились в апреле 2016 года и не подтвердили летную пригодность беспилотника.
В то же время, тогда речь шла о HAWK производства другой компании – молдавской Drone-Tech SRL.
Вооруженные силы не смогли точно ответить, аналогичны ли молдавские беспилотники тем, которые производит жена нардепа, а сам Розенблат утверждает, что "это совершенно разные вещи, совершенно разные модификации".
Однако журналисты говорят, что молдавской фирмой владеет отец одного из совладельцев украинской, Романа Диденко.
Кроме того, фотография непригодного беспилотника совпадает с той, которую публикует на своем сайте компания семьи Розенблата, а комплектующие для своего HAWK украинский производитель приобрел уже после испытаний.
Как известно, антикоррупционные органы считают, что Розенблат и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.
Сами нардепы отрицают причастность к преступлению.