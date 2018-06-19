Семья Розенблата продаст армии беспилотники, схожие с непригодными – СМИ

Минобороны запланировало приобрести два беспилотных комплекса HAWK, производимые компанией жены народного депутата Борислава Розенблата.

Об этом говорится в расследовании "Бигус Инфо".

"Комплекс разработан ООО "УАП" в кооперации с иностранными партнерами. Изготавливается в основном из импортных деталей. Такую информацию на запрос программы сообщили в Минобороны", – пишут журналисты.

Компания-производитель – это житомирское ООО "Украинская авиационные системы", совладелицей которого является супруга Розенблата Жанна, ее бизнес-партнер Константин Пожидаев и Роман Диденко из Молдовы.

Сам Розенблат, как говорят журналисты, "не скрывает – фирма жены, однако идея его".

Он также считает, что их беспилотники лучшие в стране, прошли "все испытания МО" и хорошо известны участникам рынка в Украине.

"Однако эти беспилотники не видел ни один из опрошенных украинских производителей и экспертов, первые испытания HAWK прошли неудачно, комплектация и конструкция вызывают много вопросов", – утверждают авторы расследования.

ВСУ сообщил, что беспилотники "УАП" с 31 мая по 29 июля 2016 года успешно прошли испытания, протокол которых – государственная тайна.

"Вместе с тем, в журнале "Наука и техника Воздушных Сил ВСУ" опубликованы результаты демонстрационных полетов, которые проходил беспилотник HAWK... до секретных испытаний", – отмечают журналисты.

Они указывают, что эти испытания проводились в апреле 2016 года и не подтвердили летную пригодность беспилотника.

В то же время, тогда речь шла о HAWK производства другой компании – молдавской Drone-Tech SRL.

Вооруженные силы не смогли точно ответить, аналогичны ли молдавские беспилотники тем, которые производит жена нардепа, а сам Розенблат утверждает, что "это совершенно разные вещи, совершенно разные модификации".

Однако журналисты говорят, что молдавской фирмой владеет отец одного из совладельцев украинской, Романа Диденко.

владельцы украинской и молдовской компаний-поставщиков

Кроме того, фотография непригодного беспилотника совпадает с той, которую публикует на своем сайте компания семьи Розенблата, а комплектующие для своего HAWK украинский производитель приобрел уже после испытаний.

фото беспилотника, который не прошел испытания, и фото с сайта компании жены Розенблата

Как известно, антикоррупционные органы считают, что Розенблат и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Сами нардепы отрицают причастность к преступлению.