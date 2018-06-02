Бойовики відкривають вогонь на ураження по мирним мешканцям, які залишаються у селищі Південне (район "Чигарі", неподалік м. Горлівка, Донецької обл).

Про це у п'ятницю, 1 червня, повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ).

Наголошується, що з міркувань безпеки заборонено пересування будь-яких приватних автотранспортних засобів, які залишаються у Південному.

"Таке рішення Штабу об’єднаних сил пов’язане з тим, що всі місцеві дороги знаходяться в зоні прямого ураження зі стрілецької зброї з боку незаконних збройних формувань окупаційної адміністрації РФ, які в разі фіксації переміщень відкривають вогонь", - підкреслили в міністерстві.

У відомстві зазначили, що з семи автотранспортних засобів, які залишалися в районі "Чигарі" станом на початок тижня, за останні дві доби два згоріли.

За даними міністерства, у Південному залишається майже 70 мирних мешканців, з них четверо дітей віком від 10 до 16 років.

"ЗСУ допомагають жителям району "Чигарі" вивозити особисті речі та надають необхідну гуманітарну допомогу. Проводити примусову евакуацію громадян наразі не планується.

Ведеться робота щодо виявлення нагальних гуманітарних потреб мешканців, з’ясовується, хто з них готовий виїхати та яка допомога їм потрібна", - додали в МінТОТ.

У результаті обстрілів у Південному відсутнє електрозабезпечення, водопостачання поки не припинено.

"За інформацією командування ЗСУ, найближчим часом населений пункт буде забезпечений необхідною кількістю генераторів та пальним для них", - заявили у прес-службі.

"Для відновлення інфраструктури, безпечного переміщення людей, вивозу особистих речей та евакуації приватного автотранспорту необхідний режим припинення вогню терміном не менше тижня.

Водночас бойовиками здійснюються постійні прицільні обстріли житлових будинків з метою їх підпалу, через що багато житлових будинків в селищі зруйновано до фундаментів", - наголосили у міністерстві.