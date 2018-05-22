Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бійці ОС не здали звільнене Південне бойовикам – втрати обопільні

Вівторок, 22 травня 2018, 08:07
Бійці ОС не здали звільнене Південне бойовикам – втрати обопільні

Минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. Бойові дії тривали вздовж всієї лінії зіткнення.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 21 травня, російсько-окупаційні війська, нехтуючи Мінськими угодами та нормами міжнародного гуманітарного права, 53 рази порушували режим припинення вогню, з них 30 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети.

На Луганському напрямку ворог активізувався в районі населеного пункту Троїцьке.

На Донецькому напрямку активна оборона підрозділів Об’єднаних сил тривала в районах населених пунктів Зайцеве, Луганське, Новолуганське, Майорськ, Шуми, Залізне,Південне, Новгородське, Авдіївка, Мар’їнка, Новогнатівка.

Біля Авдіївки та Мар’їнки були застосовані контрснайперські заходи, після чого обстріли українських позицій припинилися.

За даними Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню, противник 21 травня ввечері випустив 13 мін по населеному пункту Зайцеве.

Не припиняються бойові дії на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Чермалик, Водяне та Широкине.

Упродовж доби противник, атакуючи з трьох напрямків, намагався витіснити українських воїнів зі звільненого Південного. При цьому сіяв паніку серед мирних жителів Горлівки та вів вогонь безпосередньо по м. Торецьк.

Під час бойових дій 2 бійців ЗСУ загинули та 9 було поранено. Як повідомляється, всіх поранених евакуйовано до госпіталю де їм надано кваліфіковану медичну допомогу. 

За даними розвідки, знищено 15 та поранено 13 бойовиків зі складу російсько-терористичних військ.

З початку поточної доби, 22 травня, втрат немає.

Теми: ООСбойові діїОб'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
Усі новини...
Реклама: