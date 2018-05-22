Бійці ОС не здали звільнене Південне бойовикам – втрати обопільні

Минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. Бойові дії тривали вздовж всієї лінії зіткнення.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 21 травня, російсько-окупаційні війська, нехтуючи Мінськими угодами та нормами міжнародного гуманітарного права, 53 рази порушували режим припинення вогню, з них 30 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети.

На Луганському напрямку ворог активізувався в районі населеного пункту Троїцьке.

На Донецькому напрямку активна оборона підрозділів Об’єднаних сил тривала в районах населених пунктів Зайцеве, Луганське, Новолуганське, Майорськ, Шуми, Залізне,Південне, Новгородське, Авдіївка, Мар’їнка, Новогнатівка.

Біля Авдіївки та Мар’їнки були застосовані контрснайперські заходи, після чого обстріли українських позицій припинилися.

За даними Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню, противник 21 травня ввечері випустив 13 мін по населеному пункту Зайцеве.

Не припиняються бойові дії на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Чермалик, Водяне та Широкине.

Упродовж доби противник, атакуючи з трьох напрямків, намагався витіснити українських воїнів зі звільненого Південного. При цьому сіяв паніку серед мирних жителів Горлівки та вів вогонь безпосередньо по м. Торецьк.

Під час бойових дій 2 бійців ЗСУ загинули та 9 було поранено. Як повідомляється, всіх поранених евакуйовано до госпіталю де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

За даними розвідки, знищено 15 та поранено 13 бойовиків зі складу російсько-терористичних військ.

З початку поточної доби, 22 травня, втрат немає.