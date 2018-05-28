Тюремники заявили, що Сенцов погодився на "підтримуючу терапію"

У Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що незаконно засуджений український режисер Олег Сенцов, який оголосив 14 травня голодування, погодився на підтримуючу терапію.

Про це ввечері 28 травня повідомили у регіональному управлінні ФСВП Ямало-Ненецького автономного округу.

"Повідомляємо, що наразі засуджений Сенцов О.Г., який відмовився від прийому їжі, перебуває під динамічним наглядом медичних працівників установи, де він відбуває покарання. Сенцов О.Г. почав отримувати підтримуючу терапію, на що дав свою згоду", - заявили у ФСВП.

Також у службі виконання покарань заявили, що за час відмови Сенцова від прийому їжі "погіршення загального стану здоров'я не зареєстровано".

"На даний момент стан його здоров'я задовільний. Із засудженим регулярно проводяться бесіди про негативні наслідки для організму, що наступають під час тривалого голодування", - зазначено у повідомленні.

Сенцов утримується у виправній колонії №8 ("Білий ведмідь") міста Салехарда у поселенні Лабитнангі.

Нагадаємо, 14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

Адреса, на яку можна писати листи режисеру: 677004, г. Якутск, ул. Очиченко, д. 25, Сенцову Олегу Геннадиевичу, 1976 г. р.

Глобальну кампанію за звільнення заручників Кремля планують провести у різних містах світу 1 і 2 червня.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі в РФ за політичними мотивами ув'язнено 64 українців.

Читайте також: Де і в яких умовах тримають бранців Кремля: онлайн-карта