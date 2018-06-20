Порошенко поговорив із генсеком ООН про миротворчу місію на Донбасі та політв'язнів

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем.

Про це повідомили на сайті президента.

"Президент поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на Донбасі.

Було порушено питання щодо більш активного залучення ООН до врегулювання ситуації в регіоні, зокрема шляхом розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на окупованому Донбасі", - йдеться у повідомленні.

Окрему увагу Порошенко і Гуттеріш приділили звільненню українських політв’язнів, які незаконно утримуються в РФ.

"Порошенко довів також стурбованість у зв’язку з критичним погіршенням ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму", - зазначили у прес-службі президента.

Раніше в МЗС заявили, що у "нормандському форматі" немає консенсусу і концепту щодо миротворців на Донбасі.