Порошенко поговорил с генсеком ООН о миротворческой миссии на Донбассе и политзаключенных
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем.
Об этом сообщили на сайте президента.
"Президент проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе.
Был поднят вопрос о более активном привлечении ООН к урегулированию ситуации в регионе, в частности путем развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированном Донбассе", - говорится в сообщении.
Отдельное внимание Порошенко и Гуттериш уделили освобождению украинских политзаключенных,которые незаконно содержатся в РФ.
"Порошенко также выразил обеспокоенность в связи с критическим ухудшением ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму", - отметили в пресс-службе президента.
Ранее в МИД заявли, что в "нормандском формате" нет концепта и консенсуса относительно миротворцев на Донбассе.
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