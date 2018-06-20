Порошенко поговорил с генсеком ООН о миротворческой миссии на Донбассе и политзаключенных

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Среда, 20 июня 2018, 00:08

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем.

Об этом сообщили на сайте президента.

"Президент проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе.

Был поднят вопрос о более активном привлечении ООН к урегулированию ситуации в регионе, в частности путем развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированном Донбассе", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание Порошенко и Гуттериш уделили освобождению украинских политзаключенных,которые незаконно содержатся в РФ.

"Порошенко также выразил обеспокоенность в связи с критическим ухудшением ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму", - отметили в пресс-службе президента.

Ранее в МИД заявли, что в "нормандском формате" нет концепта и консенсуса относительно миротворцев на Донбассе.

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Темы: Порошенко Донбасс ООН миротворцы
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