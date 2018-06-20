В ООН відреагували на вихід США із Ради з прав людини

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гуттеріш хотів би, щоб США залишились членом Ради ООН з прав людини.

Про це йдеться у заяві, яку опублікував прес-секретар генсека Стефан Дюжаррік.

"Рада з прав людини є частиною загальної архітектури прав людини ООН, яка грає дуже важливу роль у захисті прав людини в усьому світі", - підкреслив Гуттеріш.

"Рада з прав людини є міжурядовим органом із 47 членів у рамках системи ООН, який не тільки докладає зусиль, щоб сприяти і захищати права людини, але також розглядає ймовірні порушення прав і дає рекомендації щодо них", - йдеться у заяві.

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн, у свою чергу, заявив, що новина про вихід США із Ради з прав людини "розчаровує".

"Сумна, якщо не дуже дивна новина. Враховуючи те, у якому стані зараз знаходяться права людини у світі, США повинні нарощувати свою участь (у Раді - ред.), а не йти", - написав комісар у Twitter.

Нагадаємо, посол США в ООН Ніккі Хейлі у вівторок, 19 червня, оголосила про вихід Сполучених Штатів із Ради ООН з прав людини.