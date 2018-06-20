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В ООН отреагировали на выход США из Совета по правам человека

Среда, 20 июня 2018, 03:37

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гуттериш хотел бы, чтобы США остались членом Совета ООН по правам человека.

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

"Совет по правам человека является частью общей архитектуры прав человека ООН, которая играет очень важную роль в защите прав человека во всем мире", - подчеркнул Гуттериш.

"Совет по правам человека является межправительственным органом из 47 членов в рамках системы ООН, которая не только прилагает усилия, чтобы способствовать и защищать права человека, но также рассматривает возможные нарушения прав и дает рекомендации по ним", - говорится в заявлении.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, в свою очередь, заявил, что новость о выходе США из Совета по правам человека "разочаровывает".

"Грустная, если не очень странная новость. Учитывая то, в каком состоянии сейчас находятся права человека в мире, США должны наращивать свое участие (в Совете - ред.), а не уходить", - написал комиссар в Twitter.

Напомним, посол США в ООН Никки Хейли во вторник, 19 июня, объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООНСШАправа человека
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