В ООН отреагировали на выход США из Совета по правам человека
Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гуттериш хотел бы, чтобы США остались членом Совета ООН по правам человека.
Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.
"Совет по правам человека является частью общей архитектуры прав человека ООН, которая играет очень важную роль в защите прав человека во всем мире", - подчеркнул Гуттериш.
"Совет по правам человека является межправительственным органом из 47 членов в рамках системы ООН, которая не только прилагает усилия, чтобы способствовать и защищать права человека, но также рассматривает возможные нарушения прав и дает рекомендации по ним", - говорится в заявлении.
Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, в свою очередь, заявил, что новость о выходе США из Совета по правам человека "разочаровывает".
"Грустная, если не очень странная новость. Учитывая то, в каком состоянии сейчас находятся права человека в мире, США должны наращивать свое участие (в Совете - ред.), а не уходить", - написал комиссар в Twitter.
Напомним, посол США в ООН Никки Хейли во вторник, 19 июня, объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека.
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