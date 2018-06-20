ООС: Бойовики застосували БМП, артилерію і міномети, 3 поранених

Минулої доби бойовики 26 разів порушували режим припинення вогню, з них 3 рази застосували заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння - 3 українських військових отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції об'єднаних сил станом на 7:00 20 червня.

"На Горлівському напрямку противник не припиняв спроб послабити оборонні рубежі наших захисників в районі н.п. Артемове. На Донецькому напрямку, поблизу н.п. Авдіївка та Піски, ворог вів провокаційний вогонь зі стрілецької зброї", - йдеться у звіті.