ООС: Бойовики застосували БМП, артилерію і міномети, 3 поранених

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Середа, 20 червня 2018, 07:34

Минулої доби бойовики 26 разів порушували режим припинення вогню, з них 3 рази застосували заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння - 3 українських військових отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції об'єднаних сил станом на 7:00 20 червня.

"На Горлівському напрямку противник не припиняв спроб послабити оборонні рубежі наших захисників в районі н.п. Артемове. На Донецькому напрямку, поблизу н.п. Авдіївка та Піски, ворог вів провокаційний вогонь зі стрілецької зброї", - йдеться у звіті.

"Залишається напруженою ситуація на Маріупольському напрямку в районах н.п. Старогнатівка, Чермалик, Талаківка та Водяне.

"Підрозділи Об’єднаних сил адекватно відповідали противнику на використання ним артилерії, мінометів, БМП та стрілецького озброєння та не дозволили ворогу покращити тактичне положення", - заявили у прес-центрі.

За даними розвідки, 3 окупантів поранено.

"Упродовж ночі поточної доби, 20 червня, інтенсивність бойових дій зменшилась. Тривали бої із застосуванням лише стрілецької зброї. Станом на 7:00 ранку втрат немає", - наголосили в ООС.

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Теми: ООС бойові дії
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