ООС: Боевики применили БМП, артиллерию и минометы, 3 раненых

За прошедшие сутки боевики 26 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применили запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение - 3 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции объединенных сил по состоянию на 7:00 20 июня.

"На Горловском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи наших защитников в районе н.п. Артемово. На Донецком направлении, возли н.п. Авдеевка и Пески, враг вел провокационный огонь из стрелкового оружия", - говорится в отчете.

"Остается напряженной ситуация на Мариупольском направлении в районах н.п. Старогнатовка, Чермалык, Талаковка и Водяное.

"Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали противнику на использование им артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения и не позволили врагу улучшить тактическое положение", - заявили в пресс-центре.

По данным разведки, 3 оккупантов получили ранения.

"В течение ночи текущих суток, 20 июня, интенсивность боевых действий уменьшилось. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на 7:00 утра потерь нет", - подчеркнули ООС.