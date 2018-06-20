Луценко просить, щоб за прорив кордону можна було саджати

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Середа, 20 червня 2018, 10:46

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликає Верховну Раду повернути кримінальну відповідальність за нелегальний перетин державного кордону.

Про це він написав у Facebook, коментуючи напад на прикордонний наряд у Сторожинецькому районі Чернівецької області

"Це ганебно і неприпусимо, коли країна у війні не має кримінальної відповідальності за нелегальний перетин держкордону. Сама ця норма, скасована за часів Януковича, могла б стати підставою переслідування всіх "ихтамнету", які воюють на стороні лнр/днр", – обурився генпрокурор.

За його словами, "ця норма має охолодити засліплені грошима очі контрабандистів".

"Закликаю ВР невідкладно прийняти відповідний закон і захистити державу", –заявив Луценко .

19 червня на прикордонний наряд у Сторожинецькому районі Чернівецької області напали 20 осіб – після попередження та пострілу вгору прикордонники вистрелили по ногах одного з нападників. Пораненого доставили до лікарні.

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Теми: Луценко кордон законодавство
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