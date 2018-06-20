Луценко просит, чтобы за прорыв границы можно было сажать

Генеральный прокурор Юрий Луценко призывает Верховную Раду вернуть уголовную ответственность за нелегальное пересечение государственной границы.



Об этом он написал в Facebook, комментируя нападение на пограничный наряд в Сторожинецком районе Черновицкой области



"Это позорно и недопустимо, когда страна в войне не имеет уголовной ответственности за нелегальное пересечение госграницы. Сама эта норма, отмененная во времена Януковича, могла бы стать основанием преследования всех "ихтамнет", воюющих на стороне лнр/днр", - возмутился генпрокурор.



По его словам, "эта норма должна охладить ослепленные деньгами глаза контрабандистов".



"Призываю ВР безотлагательно принять соответствующий закон и защитить государство", – заявил Луценко.



19 июня на пограничный наряд в Сторожинецком районе Черновицкой области напали 20 человек – после предупреждения и выстрела вверх пограничники выстрелили по ногам одного из нападавших. Раненого доставили в больницу.