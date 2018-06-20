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Луценко просит, чтобы за прорыв границы можно было сажать

Среда, 20 июня 2018, 10:46

Генеральный прокурор Юрий Луценко призывает Верховную Раду вернуть уголовную ответственность за нелегальное пересечение государственной границы.

Об этом он написал в Facebook, комментируя нападение на пограничный наряд в Сторожинецком районе Черновицкой области

"Это позорно и недопустимо, когда страна в войне не имеет уголовной ответственности за нелегальное пересечение госграницы. Сама эта норма, отмененная во времена Януковича, могла бы стать основанием преследования всех "ихтамнет", воюющих на стороне лнр/днр", - возмутился генпрокурор.

По его словам, "эта норма должна охладить ослепленные деньгами глаза контрабандистов".

"Призываю ВР безотлагательно принять соответствующий закон и защитить государство", – заявил Луценко.

19 июня на пограничный наряд в Сторожинецком районе Черновицкой области напали 20 человек – после предупреждения и выстрела вверх пограничники выстрелили по ногам одного из нападавших. Раненого доставили в больницу.

Алена Рощенко, УП
Темы: Луценкограницазаконодательство
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