Скандальний ЧС: у Росії покарали українського вболівальника
Суд Москви оштрафував українського вболівальника за вихід на поле під час футбольного матчу між Саудівською Аравією і Росією в Лужниках.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-секретаря Мосміськсуду Уляну Солопову.
"Громадянин України Кравченко С.В. визнаний винним в адміністративному правопорушенні. Йому призначено покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 7 тисяч рублів", - розповіла вона.
Солопова зазначила, що українцю також заборонено відвідування місць проведення офіційних спортивних заходів на 6 місяців.
За її словами, в судовому засіданні уболівальник, що вибіг на поле, визнав свою провину.
Повідомляється, що 15 червня Кравченко був визнаний судом винним у "порушенні правил поведінки глядачів під час проведення офіційних спортивних змагань".
Як повідомлялося, станом на початок червня близько 6 тисяч українців придбали квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який відбудеться в Росії з 14 червня до 15 липня.