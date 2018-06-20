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Скандальний ЧС: у Росії покарали українського вболівальника

Середа, 20 червня 2018, 11:54

Суд Москви оштрафував українського вболівальника за вихід на поле під час футбольного матчу між Саудівською Аравією і Росією в Лужниках.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-секретаря Мосміськсуду Уляну Солопову.

"Громадянин України Кравченко С.В. визнаний винним в адміністративному правопорушенні. Йому призначено покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 7 тисяч рублів", - розповіла вона.

Солопова зазначила, що українцю також заборонено відвідування місць проведення офіційних спортивних заходів на 6 місяців.

За її словами, в судовому засіданні уболівальник, що вибіг на поле, визнав свою провину.

Повідомляється, що 15 червня Кравченко був визнаний судом винним у "порушенні правил поведінки глядачів під час проведення офіційних спортивних змагань".

Як повідомлялося, станом на початок червня близько 6 тисяч українців придбали квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який відбудеться в Росії з 14 червня до 15 липня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяфутболнадзвичайна подія
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