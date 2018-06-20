Скандальний ЧС: у Росії покарали українського вболівальника

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Середа, 20 червня 2018, 11:54

Суд Москви оштрафував українського вболівальника за вихід на поле під час футбольного матчу між Саудівською Аравією і Росією в Лужниках.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-секретаря Мосміськсуду Уляну Солопову.

"Громадянин України Кравченко С.В. визнаний винним в адміністративному правопорушенні. Йому призначено покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 7 тисяч рублів", - розповіла вона.

Солопова зазначила, що українцю також заборонено відвідування місць проведення офіційних спортивних заходів на 6 місяців.

За її словами, в судовому засіданні уболівальник, що вибіг на поле, визнав свою провину.

Повідомляється, що 15 травня Кравченко був визнаний судом винним у "порушенні правил поведінки глядачів під час проведення офіційних спортивних змагань".

Як повідомляла віце-спікер Ірина Геращенко, станом на початок червня квитки на Чемпіонат світу з футболу-2018 у Росії придбали близько 5 тисяч громадян України.

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Теми: Росія футбол надзвичайна подія
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