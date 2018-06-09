Уже 6 тисяч українців збираються на футбол до РФ

Близько 6 тисяч українців придбали наразі квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який відбудеться в Росії з 14 червня до 15 липня.

"Ми можемо підтвердити, що близько 6 тисяч квитків були розподілені для українських уболівальників на сьогодні", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі ФІФА.

У середині травня ця кількість становила 5,2 тисяч квитків.

При цьому в ФІФА не уточнюють, з яких конкретно регіонів України купувалися квитки.

Продаж квитків на матчі ЧС-2018 триває. Він стартував у вересні 2017 року.

Станом на 7 червня було продано понад 2,4 мільйона квитків на матчі чемпіонату. Майже 872 тисяч квитків придбали вболівальники з Росії, 88,8 тисяч – зі США, 72,5 тисяч – з Бразилії, 65,2 тисяч – з Колумбії, 62,5 тисяч – з Німеччини, 60,3 тисяч – з Мексики, 54 тисячі – з Аргентини, 43,6 тисячі – з Перу, 40,2 тисяч – з Китаю, 36,3 тисяч – з Австралії, 32,3 тисячі – з Англії.

Згідно з підрахунками ФІФА, 54% квитків на матчі ЧС-2018 в Росії куплені іноземцями.

Як повідомлялося, 4 червня віце-спікер і представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що близько 5 тисяч громадян України придбали квитки на Чемпіонат світу з футболу-2018.

Національна громадська телекомпанія України відмовилась від трансляції ЧС 2018.

Водночас права на трансляцію викупив телеканал "Інтер".

6 червня парламентський комітет з питань свободи слова підтримав проект постанови щодо недопущення трансляції в Україні Чемпіонату світу з футболу в Росії.

Водночас 7 червня Раді забракло голосів, щоб включити у порядок денний цей проект постанови. Наступний тиждень – непленарний, таким чином парламент не зможе заборонити трансляцію.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликав міжнародну спільноту та громадян бойкотувати Чемпіонат світу з футболу в Росії.