Скандальный ЧМ: в России наказали украинского болельщика
Суд Москвы оштрафовал украинского болельщика за выход на поле во время футбольного матча между Саудовской Аравией и Россией в Лужниках.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.
"Гражданин Украины Кравченко С.В. признан виновным в административном правонарушении. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 тысяч рублей", - рассказала она.
Солопова отметила, что украинцу также запрещено посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий на 6 месяцев.
По ее словам, в судебном заседании выбежавший на поле болельщик признал свою вину.
Сообщается, что 15 мая Кравченко был признан судом виновным в "нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований".
Как сообщала вице-спикер Ирина Геращенко, по состоянию на начало июня билеты на Чемпионат мира по футболу-2018 в России приобрели около 5 тысяч граждан Украины.
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