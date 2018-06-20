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Скандальный ЧМ: в России наказали украинского болельщика

Среда, 20 июня 2018, 11:54

Суд Москвы оштрафовал украинского болельщика за выход на поле во время футбольного матча между Саудовской Аравией и Россией в Лужниках.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.

"Гражданин Украины Кравченко С.В. признан виновным в административном правонарушении. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 тысяч рублей", - рассказала она.

Солопова отметила, что украинцу также запрещено посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий на 6 месяцев.

По ее словам, в судебном заседании выбежавший на поле болельщик признал свою вину.

Сообщается, что 15 июня Кравченко был признан судом виновным в "нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований".

Как сообщалось, по состоянию на начало июня около 6 тысяч украинцев приобрели билеты на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России с 14 июня до 15 июля.

Темы: Росcияфутболчрезвычайное происшествие
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