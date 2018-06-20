Скандальный ЧМ: в России наказали украинского болельщика

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Среда, 20 июня 2018, 11:54

Суд Москвы оштрафовал украинского болельщика за выход на поле во время футбольного матча между Саудовской Аравией и Россией в Лужниках.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.

"Гражданин Украины Кравченко С.В. признан виновным в административном правонарушении. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 тысяч рублей", - рассказала она.

Солопова отметила, что украинцу также запрещено посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий на 6 месяцев.

По ее словам, в судебном заседании выбежавший на поле болельщик признал свою вину.

Сообщается, что 15 мая Кравченко был признан судом виновным в "нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований".

Как сообщала вице-спикер Ирина Геращенко, по состоянию на начало июня билеты на Чемпионат мира по футболу-2018 в России приобрели около 5 тысяч граждан Украины.

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Темы: Росcия футбол чрезвычайное происшествие
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