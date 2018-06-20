ЦПК: Жебрівського призначили аудитором НАБУ з порушенням
Центр протидії корупції заявляє, що Павла Жебрівського призначили на посаду аудитора НАБУ за квотою президента з порушенням закону.
Про це повідомляє прес-служба центру.
Відзначається, що згідно з законом про Національне антикорупційне бюро, його аудитор повинен мати досвід роботи в правоохоронних чи судових органах за кордоном або в міжнародних організаціях, а Жебрівський такого досвіду роботи не має.
За словами юриста ЦПК Олени Щербан, призначення аудитора НАБУ з порушенням закону може бути оскаржене в суді.
"Саме тому, якщо інформація про наявність у нього закордонного чи міжнародного досвіду не буде підтверджена документами, ми підемо з колективним позовом від антикорупційних громадських організацій до суду", - сказала Щербан.
Зазначається, що Жербівський є давнім соратником Порошенка.
Як повідомлялося, президент Петро Порошенко включив екс-голову Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павла Жебрівського до складу комісії з аудиту НАБУ.
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