Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦПК: Жебрівського призначили аудитором НАБУ з порушенням

Середа, 20 червня 2018, 12:14
ЦПК: Жебрівського призначили аудитором НАБУ з порушенням

Центр протидії корупції заявляє, що Павла Жебрівського призначили на посаду аудитора НАБУ за квотою президента з порушенням закону.

Про це повідомляє прес-служба центру.

Відзначається, що згідно з законом про Національне антикорупційне бюро, його аудитор повинен мати досвід роботи в правоохоронних чи судових органах за кордоном або в міжнародних організаціях, а Жебрівський такого досвіду роботи не має.

За словами юриста ЦПК Олени Щербан, призначення аудитора НАБУ з порушенням закону може бути оскаржене в суді.

"Саме тому, якщо інформація про наявність у нього закордонного чи міжнародного досвіду не буде підтверджена документами, ми підемо з колективним позовом від антикорупційних громадських організацій до суду", - сказала Щербан.

Зазначається, що Жербівський є давнім соратником Порошенка.  

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко включив екс-голову Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павла Жебрівського до складу комісії з аудиту НАБУ.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЦПКЖебрівськийНАБУПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ЦПК
Чиновник Міноборони, якого звинуватили у підтримці окупації, написав заяву на звільнення
Чиновник з Міноборони відповів на звинувачення ЦПК: Це спроба дискредитації міністра
За збройні контракти Міноборони відповідає Лієв, який підтримував окупацію Криму – ЦПК 
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: