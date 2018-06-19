Порошенко призначив Жебрівського аудитором НАБУ

Президент Петро Порошенко включив екс-голову Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павла Жебрівського до складу комісії з аудиту НАБУ.

Про це йдеться в опублікованому указі.

"Відповідно до частини шостої статті 26 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" постановляю: Визначити до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України ЖЕБРІВСЬКОГО Павла Івановича". – йдеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, 19 червня.

У свою чергу, Жебрівський подякував президенту за нову посаду.

"Докладу максимум зусиль, щоб сумлінно й достойно виконувати покладені на мене обов'язки та виправдати очікування суспільства на очищення влади й подолання корупції", - написав він.

На новій роботі він збирається "допомогти зробити цей орган (НАБУ - УП) максимально прозорим та ефективним".

"Оцінку діяльності НАБУ зобов'язуюся проводити неупереджено, справедливо, безвідносно до політичних вподобань та підтекстів", - запевнив Жебрівський.

11 червня голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що подав президенту заяву про відставку.

13 червня Кабінет міністрів схвалив проект указу президента про звільнення Жебрівського.

В цей же день президент Петро Порошенко підписав указ про його звільнення і нагородив його орденом Ярослава Мудрого.