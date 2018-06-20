ЦПК: Жебривского назначили аудитором НАБУ с нарушением

Центр противодействия коррупции заявляет, что Павла Жебривского назначили на должность аудитора НАБУ по квоте президента с нарушением закона.

Об этом сообщает пресс-служба центра.

Отмечается, что согласно закону о Национальном антикоррупционном бюро, его аудитор должен иметь опыт работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, а у Жебривского такого опыта работы нет.

По словам юриста ЦПК Елены Щербан, назначение аудитора НАБУ с нарушением закона может быть обжаловано в суде.

"Именно поэтому, если информация о наличии у него заграничного или международного опыта не будет подтверждена документами, мы пойдем с коллективным иском от антикоррупционных общественных организаций в суд", - сказала Щербан.

Отмечается, что Жербивський является давним соратником Порошенко.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко включил экс-главу Донецкой военно-гражданской областной администрации Павла Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ.