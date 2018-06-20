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Порошенко відкрив дорогу трансплантології

Середа, 20 червня 2018, 12:26

Президент Петро Порошенко підписав законопроект, який дозволяє трансплантацію органів за умови, що донор надав для цього письмовий дозвіл.

Про це свідчать дані на сторінці законопроекту №2386а-1 на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект 17 травня .

Цей документ дає дорогу впровадженню системи трансплантології в Україні, вводить посаду трансплант-координатора і запроваджує добровільну згоду на вилучення органів після смерті.

Тобто вилучити анатомічні матеріали (органи, їх частини, тканини, анатомічні утворення, клітини людини або тварини, фетальні матеріали) можна буде лише, якщо людина за життя дала на це згоду.

Документ передбачає, що трансплантація буде безкоштовною (крім гемопоетичних стовбурових клітин). 

Фінансово трансплантацію забезпечує держава та інші джерела, не заборонених законодавством.

Реклама анатомічних матеріалів людини забороняється.

Українська правда
Теми: законодавство
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