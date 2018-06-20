Порошенко открыл дорогу трансплантологии

Президент Петр Порошенко подписал законопроект, который разрешает трансплантацию органов при условии, что донор предоставил для этого письменное разрешение.

Об этом свидетельствуют данные на странице законопроекта №2386а-1 на сайте парламента.

Верховная Рада приняла соответствующий законопроект 17 мая.

Этот документ открывает дорогу внедрению системы трансплантологии в Украине, вводит должность трансплант-координатора и вводит добровольное согласие на изъятие органов после смерти.

То есть изъять анатомические материалы (органы, их части, ткани, анатомические образования, клетки человека или животного, фетальные материалы) можно будет только, если человек при жизни дал на это согласие.

Документ предусматривает, что трансплантация будет бесплатной (кроме гемопоэтических стволовых клеток).

Финансово трансплантацию обеспечивает государство и другие источники, не запрещенные законодательством.

Реклама анатомических материалов человека запрещается.