Кернес озвучив свою версію подій у міськраді: киває на силовиків

Харківський міський голова Геннадій Кернес зазначає, що інциденти в міськраді почалися з того, що в сесійну залу не вдалося потрапити всім бажаючим "громадським активістам", після чого в хід пішли димові шашки.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "112 Україна", коментуючи події в приміщенні мерії заворушення.

"Ми пропонували їм, нехай заходять громадські працівники, активісти, і з ними нехай заходять 5-7 осіб. Але вони, нікого не слухаючи, перелізли через турнікети, почали закидати димовими шашками охорону будівлі Харківської міськради", - розповів мер.

За його словами, в подальшому почалися силові протистояння.

"Спіймали у дворі міськради заступника міського голови Андрія Руденка, який виходив захищати Харківську міськраду з приводу того, що туди заїхали машини. Його "акуратненько", відразу, як це зазвичай буває, витягли і скинули в бак для твердих побутових відходів", – розповів градоначальник.

Кернес також заявляє про "свідому і цілеспрямовану дискредитацію" органів місцевого самоврядування.

"Причина дуже проста, – показати, що тут відбувається якась корупція, якої поки ми не бачимо ні на папері, ніде крім запитів і втручань у роботу органів місцевого самоврядування, про що вчора я попередив харків'ян, що ми будемо захищати інтереси жителів міста і не дамо цим людям розкручувати. Тому ось така відбувається ситуація", - вважає мер.

За його словами, станом на зараз влада вислухали одну з пропозицій активістів і зняли одне з питань будівництва житлового будинку недалеко від стадіону "Металіст".

"Я запропонував розібратися спільно всіма групами, зацікавленими в цьому питанні до початку наступної сесії. Як це буде відбуватися, подивимося. У всякому разі ми до цього питання будемо готові з пропозиціями й іншої сторони, зацікавленої поза будівництва. Ну, нехай покажуть, які у них є аргументи", – зазначив Кернес.

На думку міського голови, ситуація, що склалася, насамперед вигідна силовим органам – зокрема обласному управлінню СБУ і прокуратурі. Кернес також запевнив, що в розпорядженні його команди є відеозаписи сьогоднішніх безладів.

Він також повідомив, що віце-мер, який постраждав від рук протестувальників, почувається нормально.

"А що стосується поліції, – зараз зроблять, як я розумію, щоб навести порядок, припинити всі дії, які раніше були санкціоновані, закінчити цю історію... Сесія йде, спокійно йде. Кілька разів я запитував у депутатів, чи добре вони почуваються. Ми витримали, ми працювали без зупинки", – додав Кернес.

20 червня в приміщенні Харківської міської ради перед початком засідання відбулися зіткнення, невідомі розпилили газ і запалили димові шашки.