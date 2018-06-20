Кернес озвучил свою версию событий в горсовете: кивает на силовиков

Харьковский городской голова Геннадий Кернес отмечает, что инциденты в горсовете начались с того, что в сессионный зал не удалось попасть всем желающим "общественникам", после чего в ход пошли дымовые шашки.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина", комментируя происходящие в здании мэрии беспорядки.

"Мы предлагали им, пускай заходят общественники, активисты, и с ними пускай заходят 5-7 человек. Но они, никого не слушая, перелезли через турникеты, начали забрасывать дымовыми шашками охрану здания Харьковского горсовета", – поведал мэр.

По его словам, в дальнейшем начались силовые наступления.

"Поймали во дворе горсовета заместителя городского головы Андрея Руденко, который выходил защищать Харьковский горсовет по поводу того, что туда заехали машины. Его "аккуратненько", сразу, как это обычно бывает, вытащили и сбросили в бак для твердых бытовых отходов", – рассказал градоначальник.

Кернес также заявляет о "сознательной и целенаправленной дискредитации" органов местного самоуправления.

"Причина очень простая, - показать, что здесь происходит какая-то коррупция, которой пока мы не видим ни на бумаге, нигде кроме запросов и вмешательств в работу органов местного самоуправления, о чем вчера я предупредил харьковчан, что мы будем защищать интересы жителей города и не дадим этим людям раскручивать. Поэтому вот такая происходит ситуация", – считает мэр.

По его словам, по состоянию на сейчас власти выслушали одно из предложений активистов и сняли один из вопросов строительства жилого дома недалеко от стадиона "Металлист".

"Я предложил разобраться совместно всем группам, заинтересованным в этом вопросе до начала следующей сессии. Как это будет происходить, посмотрим. Во всяком случае мы к этому вопросу будем готовы с предложениями и другой стороны, заинтересованной вне строительства. Ну, пускай покажут, какие у них есть аргументы", - отметил Кернес.

По мнению городского головы, сложившаяся ситуация прежде всего выгодна силовым органам - в частности областному управлению СБУ и прокуратуре. Кернес также заверил, что в распоряжении его команды имеются видеозаписи сегодняшних беспорядков.

Он также сообщил, что вице-мэр, пострадавший от рук протестующих, чувствует себя нормально.

"А что касается полиции, – сейчас сделают, как я понимаю, чтоб навести порядок, прекратить все действия, которые раньше были санкционированы, закончить эту историю... Сессия идет, спокойно идет. Несколько раз я спрашивал у депутатов, хорошо ли они себя чувствуют. Мы выдержали, мы работали без остановки", – добавил Кернес.

20 июня в помещении Харьковского городского совета перед началом заседания произошли столкновения, неизвестные распылили газ и зажгли дымовые шашки.