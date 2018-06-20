До України заборонили в'їзд двом російським акторам

Співробітники Державної прикордонної служби заборонили на три роки в'їзд до України російському актору Борису Камарзіну та каскадеру Сергію Михайлову, які незаконно відвідували окупований Крим.

Про це повідомляє прес-служба ДПС.

Зазначається, що 19 червня у столичному аеропорту "Жуляни" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску "Київ" під час оформлення пасажирів рейсу "Мінськ-Київ" виявили громадянина РФ, стосовно якого була інформація про можливе відвідування Криму через недіючі пункти пропуску.

"Як з’ясувалось, російський актор Борис Каморзін у 2015 році з метою зйомок фільму без відповідного дозволу та поза КПВВ відвідував ТОТ АР Крим", - йдеться у повідомленні.

борис каморзін

Крім того, у пункті пропуску "Старокозаче" правоохоронці Білгород-Дністровського загону викрили ще одного громадянин РФ, каскадера Сергія Михайлова, який у 2015 році відвідував тимчасово окуповану територію.

сергій михайлов

Повідомляється, що наразі їм заборонений в’їзд в Україну строком на 3 роки

За даними ДПС, всього в'їзд до України заборонений 122 іноземцям - діячам культури та мистецтва, які незаконно перебували на ТОТ АР Крим. І ще 52-м особам під час в’їзду в Україну відмовлено у перетинанні державного кордону та повернуто зворотно.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві культури доповнили список осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці, ще трьома російськими громадянами.