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До України заборонили в'їзд двом російським акторам

Середа, 20 червня 2018, 14:39

Співробітники Державної прикордонної служби заборонили на три роки в'їзд до України російському актору Борису Камарзіну та каскадеру Сергію Михайлову, які незаконно відвідували окупований Крим.

Про це повідомляє прес-служба ДПС.

Зазначається, що 19 червня у столичному аеропорту "Жуляни" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску "Київ" під час оформлення пасажирів рейсу "Мінськ-Київ" виявили громадянина РФ, стосовно якого була інформація про можливе відвідування Криму через недіючі пункти пропуску.

"Як з’ясувалось, російський актор Борис Каморзін у 2015 році з метою зйомок фільму без відповідного дозволу та поза КПВВ відвідував ТОТ АР Крим", - йдеться у повідомленні.

 
борис каморзін

Крім того, у пункті пропуску "Старокозаче" правоохоронці Білгород-Дністровського загону викрили ще одного громадянин РФ, каскадера Сергія Михайлова, який у 2015 році відвідував тимчасово окуповану територію.

 
сергій михайлов

Повідомляється, що наразі їм заборонений в’їзд в Україну строком на 3 роки

За даними ДПС, всього в'їзд до України заборонений 122 іноземцям  - діячам культури та мистецтва, які незаконно перебували на ТОТ АР Крим. І ще 52-м особам під час в’їзду в Україну відмовлено у перетинанні державного кордону та повернуто зворотно.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві культури доповнили список осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці, ще трьома російськими громадянами.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаУкраїнаРосіяКримокупація
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