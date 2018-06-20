Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину запретили въезд двум российским актерам

Среда, 20 июня 2018, 14:39

Сотрудники Государственной пограничной службы запретили на три года въезд в Украину российскому актеру Борису Камарзину и каскадеру Сергею Михайлову, которые незаконно посещали оккупирован Крым.

Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

Отмечается, что 19 июня в столичном аэропорту "Жуляны" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска "Киев" во время оформления пассажиров рейса "Минск-Киев" обнаружили гражданина РФ, по которому была информация о возможном посещении Крыма через недействующие пункты пропуска.

"Как выяснилось, российский актер Борис Каморзин в 2015 году с целью съемок фильма без соответствующего разрешения и вне КПВВ посещал ВОТ АР Крым", - говорится в сообщении.

 
борис каморзин

Кроме того, в пункте пропуска "Староказачье" правоохранители Белгород-Днестровского отряда разоблачили еще одного гражданина РФ, каскадера Сергея Михайлова, который в 2015 году посещал временно оккупированную территорию.

 
сергей михайлов

Сообщается, что сейчас им запрещен въезд в Украину сроком на 3 года

По данным ГПС, всего въезд в Украину запрещен 122 иностранцам - деятелям культуры и искусства, которые незаконно находились на ВОТ АР Крым. И еще 52-м лицам при въезде в Украину отказано в пересечении государственной границы и возвращены обратно.

Ранее сообщалось, что в Министерстве культуры дополнили список лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности, еще тремя российскими гражданами.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаУкраинаРосcияКрымоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Пограничная служба
Бойцы Стального кордона "насыпают" оккупантам: ГПСУ показала фрагмент горячего боя
Россияне угрожают гражданским судам в Черном море: пограничники перехватили разговор
Пограничники о "вагнеровцах" в Беларуси: Нагнетают ситуацию
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: