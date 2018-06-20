В Украину запретили въезд двум российским актерам

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Среда, 20 июня 2018, 14:39

Сотрудники Государственной пограничной службы запретили на три года въезд в Украину российскому актеру Борису Камарзину и каскадеру Сергею Михайлову, которые незаконно посещали оккупирован Крым.

Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

Отмечается, что 19 июня в столичном аэропорту "Жуляны" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска "Киев" во время оформления пассажиров рейса "Минск-Киев" обнаружили гражданина РФ, по которому была информация о возможном посещении Крыма через недействующие пункты пропуска.

"Как выяснилось, российский актер Борис Каморзин в 2015 году с целью съемок фильма без соответствующего разрешения и вне КПВВ посещал ВОТ АР Крым", - говорится в сообщении.

 
борис каморзин

Кроме того, в пункте пропуска "Староказачье" правоохранители Белгород-Днестровского отряда разоблачили еще одного гражданина РФ, каскадера Сергея Михайлова, который в 2015 году посещал временно оккупированную территорию.

 
сергей михайлов

Сообщается, что сейчас им запрещен въезд в Украину сроком на 3 года

По данным ГПС, всего въезд в Украину запрещен 122 иностранцам - деятелям культуры и искусства, которые незаконно находились на ВОТ АР Крым. И еще 52-м лицам при въезде в Украину отказано в пересечении государственной границы и возвращены обратно.

Ранее сообщалось, что в Министерстве культуры дополнили список лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности, еще тремя российскими гражданами.

Украинская правда

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Темы: Пограничная служба Украина Росcия Крым оккупация
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