Правозахисники вимагають звільнити дружину Турчинова через гомофобію

Правозахисники закликають ректора Національного педагогічного університету імені Драгоманова звільнити дружину секретаря РНБО Ганну Турчинову з посади декана факультету природничо-географічної освіти та екології через гомофобію.

Відкрите звернення до Віктора Андрущенка опубліковане на сайті Центру інформації про права людини.

Правозахисники посилаються на блог Турчинової під назвою "Гомодиктатура. Частина 1. Як розбещувати дітей", в якому вона виступила з критикою антидискримінаційних правок до шкільних підручників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, а також на її інтерв’ю "Громадському телебаченню".

"Турчинова вдалася до антиконституційних, відверто гомофобних, дискримінаційних, ксенофобних та антинаукових тверджень. Своїми висловлюваннями вона також порушує засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності", - йдеться у зверненні до ректора.

Відзначається, що Турчинова "висловлюється щодо "гендерної ідеології", використовуючи звороти на кшталт "мракобєсіє", "антинаукова ідеологія, яка веде до вимирання", а також демонструє вразливість до конспірологічних теорій".

"В інтерв'ю "Громадському" Ганна Турчинова висловила твердження про те, що ЛГБТ-люди є "відхиленням від норми", гомосексуальність – хворобою, а дискримінації жінок в Україні не існує", - кажуть правозахисники.

Представники правозахисних організацій висловили обурення гомофобними та дискримінаційними заявами декана Турчинової.

"Ми переконані, що особа, відповідальна за освіту майбутніх педагогів, повинна розуміти наслідки поширення дискримінаційної риторики та поважати людську гідність та цінності прав людини, аби мати змогу виховувати у студентах повагу до Конституції та законів України.

Відтак, ми звертаємося до ректора Андрущенка Віктора Петровича – з вимогою застосувати до Ганни Турчинової дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення", - йдеться у зверненні.

Також правозахисники просять Державну службу якості освіти здійснити державний контроль за діяльністю педуніверситету імені М. П. Драгоманова щодо дотримання вимог законодавства про освіту в частині "висловлених Турчиновою ксенофобних, гомофобних, дискримінаційних, антинаукових та таких, що суперечать Конституції та законам України, тез".

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