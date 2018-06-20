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Правозащитники требуют уволить жену Турчинова из-за гомофобии

Среда, 20 июня 2018, 14:54
Правозащитники требуют уволить жену Турчинова из-за гомофобии

Правозащитники призывают ректора Национального педагогического университета имени Драгоманова уволить жену секретаря СНБО Анну Турчинову с должности декана факультета естественно-географического образования и экологии из-за гомофобии.

Открытое обращение к Виктору Андрущенко опубликовано на сайте Центра информации о правах человека.

Правозащитники ссылаются на блог Турчиновой под названием "Гомодиктатура. Часть 1. Как развращать детей", в котором она выступила с критикой антидискриминационных поправок в школьные учебники, рекомендованных Министерством образования и науки, а также на ее интервью "Громадському".

"Турчинова прибегла к антиконституционным, откровенно гомофобным, дискриминационным, ксенофобским и антинаучным утверждениям. Своими высказываниями она также нарушает принципы государственной политики в сфере образования и принципы образовательной деятельности", - говорится в обращении к ректору.

Отмечается, что Турчинова "высказывается относительно "гендерной идеологии", используя обороты вроде "мракобесие", "антинаучная идеология, которая ведет к вымиранию", а также демонстрирует уязвимость к конспирологическим теориям".

"В интервью "Громадському" Анна Турчинова выразила утверждение о том, что ЛГБТ-люди являются "отклонением от нормы ", гомосексуальность – болезнью, а дискриминации женщин в Украине не существует", - говорят правозащитники.

Представители правозащитных организаций выразили возмущение гомофобными и дискриминационными заявлениями декана Турчиновой.

"Мы убеждены, что лицо, ответственное за образование будущих педагогов, должно понимать последствия распространения дискриминационной риторики и уважать человеческое достоинство и ценности прав человека, чтобы иметь возможность воспитывать в студентах уважение к Конституции и законам Украины.

Поэтому мы обращаемся к ректору Андрущенко Виктору Петровичу – с требованием применить к Анне Турчиновой дисциплинарное взыскание в виде увольнения", - говорится в обращении.

Также правозащитники просят Государственную службу качества образования осуществить государственный контроль за деятельностью педуниверситета имени М. П. Драгоманова относительно соблюдения требований законодательства об образовании в части "высказанных Турчиновой ксенофобских, гомофобных, дискриминационных, антинаучных и противоречащих Конституции и законам Украины, тезисов".

Читайте также: Права меньшинства должны быть отвоеваны сейчас – ЛГБТ-люди про "сафари" на активистов, гомофобию и гранты

Украинская правда
Темы: Турчиновправа человекаЛГБТ
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