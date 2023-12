США вимагають від Росії припинити залякування української місії ОБСЄ

Речниця Держдепу США Хізер Науерт висловила обурення з приводу обстрілів російськими бойовиками на Донбасі безпілотників ОБСЄ.

Про це вона написала у Twitter.

"Російські бойовики знову вчинили нерозсудливу ескалацію, обстрілявши ракетами класу "земля-повітря" цивільні безпілотні літальні апарати ОБСЄ на сході України 9 та 15 червня", - повідомила Науерт, посилаючись на звіт ОБСЄ.

"Припиніть залякувати СММ", - закликала вона.

Речниця зазначила, що Росія, навпаки, має підтримувати спостережну місію і її зусилля зі встановлення миру.

Russia’s proxies again escalated recklessly by firing surface to air missiles at @OSCE civilian UAVs in eastern #Ukraine on June 9 & 15. Stop harassing the SMM. #Russia should support the SMM and its efforts to bring peace. #Peace4Ukraine #ResilientUkraine https://t.co/oaNZbdET3a