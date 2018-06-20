США вимагають від Росії припинити залякування української місії ОБСЄ

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Середа, 20 червня 2018, 15:14

Речниця Держдепу США Хізер Науерт висловила обурення з приводу обстрілів російськими бойовиками на Донбасі безпілотників ОБСЄ.

Про це вона написала у Twitter.

"Російські бойовики знову вчинили нерозсудливу ескалацію, обстрілявши ракетами класу "земля-повітря" цивільні безпілотні літальні апарати ОБСЄ на сході України 9 та 15 червня", - повідомила Науерт, посилаючись на звіт ОБСЄ.

"Припиніть залякувати СММ", - закликала вона.

Речниця зазначила, що Росія, навпаки, має підтримувати спостережну місію і її зусилля зі встановлення миру.

У звіті спостережної місії ОБСЄ за 15 червня зазначається, що безпілотник ОБСЄ виявив зенітно-ракетний комплекс "Оса", розміщений з порушенням зони відведення на окупованій території Донбасу. У цей час із ЗРК в напрямку безпілотника були випущені кілька ракет, на щастя вони не влучили.

Звіт за 11 червня розповідає, що 9 червня БПЛА СММ також виявив на окупованій території ЗРК "Оса", розміщений із порушенням ліній відведення. У бік літального апарату було випущено дві ракети, які пролетіли повз.

Українська правда

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Теми: США Росія Донбас ОБСЄ
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