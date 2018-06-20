Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США вимагають від Росії припинити залякування української місії ОБСЄ

Середа, 20 червня 2018, 15:14

Речниця Держдепу США Хізер Науерт висловила обурення з приводу обстрілів російськими бойовиками на Донбасі безпілотників ОБСЄ.

Про це вона написала у Twitter.

"Російські бойовики знову вчинили нерозсудливу ескалацію, обстрілявши ракетами класу "земля-повітря" цивільні безпілотні літальні апарати ОБСЄ на сході України 9 та 15 червня", - повідомила Науерт, посилаючись на звіт ОБСЄ.

"Припиніть залякувати СММ", - закликала вона.

Речниця зазначила, що Росія, навпаки, має підтримувати спостережну місію і її зусилля зі встановлення миру.

У звіті спостережної місії ОБСЄ за 15 червня зазначається, що безпілотник ОБСЄ виявив зенітно-ракетний комплекс "Оса", розміщений з порушенням зони відведення на окупованій території Донбасу. У цей час із ЗРК в напрямку безпілотника були випущені кілька ракет, на щастя вони не влучили.

Звіт за 11 червня розповідає, що 9 червня БПЛА СММ також виявив на окупованій території ЗРК "Оса", розміщений із порушенням ліній відведення. У бік літального апарату було випущено дві ракети, які пролетіли повз.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяДонбасОБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
США
В Пентагоні припускають, що у Пригожина є двійники – ЗМІ  
Майже половина американців хоче молодшого президента, ніж Байден та Трамп
Вартість нового пакета зброї зі США з касетними боєприпасами сягне до $800 мільйонів – ЗМІ
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: