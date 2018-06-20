США требуют от России прекратить запугивание украинской миссии ОБСЕ

Представитель Госдепа США Хизер Науерт выразила возмущение по поводу обстрелов российскими боевиками на Донбассе беспилотников ОБСЕ.

Об этом она написала в Twitter.

"Российские боевики вновь провели безрассудную эскалацию, обстреляв ракетами класса "земля-воздух" гражданские беспилотные летательные аппараты ОБСЕ на востоке Украины 9 и 15 июня", - сообщила Науерт, ссылаясь на отчет ОБСЕ.

"Прекратите запугивать СММ", - призвала она.

Пресс-секретарь отметила, что Россия, наоборот, должна поддерживать наблюдательную миссию и ее усилия по установлению мира.

Russia’s proxies again escalated recklessly by firing surface to air missiles at @OSCE civilian UAVs in eastern #Ukraine on June 9 & 15. Stop harassing the SMM. #Russia should support the SMM and its efforts to bring peace. #Peace4Ukraine #ResilientUkraine https://t.co/oaNZbdET3a — Heather Nauert (@statedeptspox) June 19, 2018

В отчете наблюдательной миссии ОБСЕ за 15 июня отмечается, что беспилотник ОБСЕ обнаружил зенитно-ракетный комплекс "Оса", расположенный с нарушением зоны отвода на оккупированной территории Донбасса. В это время из ЗРК в направлении беспилотника были выпущены несколько ракет, к счастью они не попали.

Отчет за 11 июня сообщает, что 9 июня БПЛА СММ также обнаружил на оккупированной территории ЗРК "Оса", расположенный с нарушением линий отвода. В сторону летательного аппарата были выпущены две ракеты, которые пролетели мимо.