США требуют от России прекратить запугивание украинской миссии ОБСЕ

Представитель Госдепа США Хизер Науерт выразила возмущение по поводу обстрелов российскими боевиками на Донбассе беспилотников ОБСЕ.

Об этом она написала в Twitter.

"Российские боевики вновь провели безрассудную эскалацию, обстреляв ракетами класса "земля-воздух" гражданские беспилотные летательные аппараты ОБСЕ на востоке Украины 9 и 15 июня", - сообщила Науерт, ссылаясь на отчет ОБСЕ.

"Прекратите запугивать СММ", - призвала она.

Пресс-секретарь отметила, что Россия, наоборот, должна поддерживать наблюдательную миссию и ее усилия по установлению мира.

Russia’s proxies again escalated recklessly by firing surface to air missiles at @OSCE civilian UAVs in eastern #Ukraine on June 9 & 15. Stop harassing the SMM. #Russia should support the SMM and its efforts to bring peace. #Peace4Ukraine #ResilientUkraine https://t.co/oaNZbdET3a