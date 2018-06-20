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США требуют от России прекратить запугивание украинской миссии ОБСЕ

Среда, 20 июня 2018, 15:14

Представитель Госдепа США Хизер Науерт выразила возмущение по поводу обстрелов российскими боевиками на Донбассе беспилотников ОБСЕ.

Об этом она написала в Twitter.

"Российские боевики вновь провели безрассудную эскалацию, обстреляв ракетами класса "земля-воздух" гражданские беспилотные летательные аппараты ОБСЕ на востоке Украины 9 и 15 июня", - сообщила Науерт, ссылаясь на отчет ОБСЕ.

"Прекратите запугивать СММ", - призвала она.

Пресс-секретарь отметила, что Россия, наоборот, должна поддерживать наблюдательную миссию и ее усилия по установлению мира.

В отчете наблюдательной миссии ОБСЕ за 15 июня отмечается, что беспилотник ОБСЕ обнаружил зенитно-ракетный комплекс "Оса", расположенный с нарушением зоны отвода на оккупированной территории Донбасса. В это время из ЗРК в направлении беспилотника были выпущены несколько ракет, к счастью они не попали.

Отчет за 11 июня сообщает, что 9 июня БПЛА СММ также обнаружил на оккупированной территории ЗРК "Оса", расположенный с нарушением линий отвода. В сторону летательного аппарата были выпущены две ракеты, которые пролетели мимо.

Украинская правда
Темы: СШАРосcияДонбассОБСЕ
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