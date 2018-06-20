Тимошенко офіційно заявила, чи піде в президенти

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що візьме участь у виборах президента України у 2019 році.

Про це вона повідомила у середу під час відеоконференції у Facebook.

"Я буду балотуватися на посаду президента України", - сказала Тимошенко.

За її словами, перше, що вона зробить, якщо переможе, - проведе референдум з прийняття нової Конституції. Також Тимошенко пообіцяла не "гратися в авторитаризм і монополію влади".

Тимошенко розраховує, що вже за новою Конституцією восени 2019 року буде проведено парламентські вибори.

Крім того, на посаді президента лідер "Батьківщини" планує демонополізувати владу, "зробити її з одного боку сильнішою щодо втілення стратегій, а з іншого боку - правильно збалансованою, організованою, підконтрольною суспільству".

Тимошенко припустила, що після зміни Конституції вона може стати останнім президентом України, після чого країною керуватимуть канцлери.

Як свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, якби вибори президента України відбувалися у квітні 2018 року, то в першому турі найбільше голосів отримала б Юлія Тимошенко.

Євген Кізілов, УП