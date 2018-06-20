Тимошенко официально заявила, пойдет ли в президенты

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что примет участие в выборах президента Украины в 2019 году.

Об этом она сообщила в среду во время видеоконференции в Facebook.

"Я буду баллотироваться на пост президента Украины", - сказала Тимошенко.

По ее словам, первое, что он сделает, если победит, - проведет референдум по принятию новой Конституции. Также Тимошенко пообещала не "играть в авторитаризм и монополию влади".

Тимошенко рассчитывает, что уже по новой Конституции осенью 2019 года будут проведены парламентские выборы.

Кроме того, на посту президента лидер "Батькивщины" планирует демонополизировать власть, "сделать с одной стороны ее сильнее в плане реализации стратегий, а с другой стороны - правильно сбалансированной, организованной, подконтрольной обществу".

Тимошенко предположила, что после изменения Конституции она может стать последним президентом Украины, после чего страной будут управлять канцлеры.

Как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, если бы выборы президента Украины проходили в апреле 2018 года, то в первом туре больше всего голосов получила бы Юлия Тимошенко.

Евгений Кизилов, УП