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Омбудсмен передала адвокату Сенцова лист від Порошенка

Середа, 20 червня 2018, 17:26

Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова через адвоката передала незаконно засудженому в РФ українському режисеру  Олегу Сенцову листи від президента Петра Порошенка та віце-спікера Ірини Геращенко.

Про це вона написала у Facebook.

За її словами, вона зустрілася із захисником Сенцова Дмитром Дінзе, який вночі відлітає до Лабитнангі.

"Я передала йому листи від президента України та першого віце-спікера Ірини Геращенко для Олега. Хотіла, звісно, особисто передати, але зустріч поки не відбулась.... на жаль", - повідомила Денісова.

Вона зазначила, що адвокат розповів, що він був у Сенцова два тижні тому.

"За його словами, на той час він тримався добре. Пив воду, йому робили крапельниці з вітамінами і глюкозою. Примусового годування на той час не було. Але зараз точної інформації про стан здоров’я Олега Сенцова немає", - написала омбудсмен.

 
фото з facebook л.денісової

Вона додала, що домовилася з Дінзе про те, що одразу після зустрічі із Сенцовим він подзвонить і повідомить про його самопочуття.

Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала російську колегу Тетяну Москалькову допомогти звільнити українця Олега Сенцова з в’язниці.

Як повідомлялося, режисера Олега Сенцова затримали 10 травня 2014 року в анексованому Сімферополі.

25 серпня 2015 року російський суд визнав його винним у тероризмі і засудив до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

Спершу Сенцова етапували  на Ямал, а зараз утримують у колонії "Білий ведмідь" у Лабитнангі, що на півночі РФ: туди важко дістатися і там дуже холодно.

В Україні й у світі вимагають від Росії звільнити Сенцова.  

Сам Сенцов ні про що не просить керівництво Росії, адже не визнає себе винним у плануванні терактів.

Із 14 травня він оголосив протестне голодування, домагаючись звільнення всіх українських політв’язнів із російської неволі.

Олег Сенцов не приймав громадянства РФ, але Росія називає його своїмгромадянином – і на цій підставі не допускає офіційних представників України донього, як і до засудженого кримчанина Олександра Кольченка.

Українська правда
Теми: УкраїнаРосіяполітв'язніправа людини
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