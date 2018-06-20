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Омбудсмен передала адвокату Сенцова письмо от Порошенко

Среда, 20 июня 2018, 17:26

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова через адвоката передала незаконно осужденному в РФ украинскому режиссеру Олегу Сенцову письма от президента Петра Порошенко и вице-спикера Ирины Геращенко.

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, она встретилась с защитником Сенцова Дмитрием Динзе, который ночью улетает в Лабытнанги.

"Я передала ему письма от президента Украины и первого вице-спикера Ирины Геращенко для Олега. Хотела, конечно, лично передать, но встреча пока не состоялась... к сожалению", - сообщила Денисова.

Она отметила, что адвокат рассказал, что он был у Сенцова две недели назад.

"По его словам, в то время он держался хорошо. Пил воду, ему делали капельницы с витаминами и глюкозой. Принудительного кормления в то время не было. Но сейчас точной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова нет", - написала омбудсмен.

 
фото из facebook л.денисовой

Она добавила, что договорилась с Динзе о том, что он сразу после встречи с Сенцовым позвонит и сообщит о его самочувствии.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала российские коллегу Татьяну Москалькова помочь освободить Украинский Олега Сенцова из тюрьмы.

Как сообщалось, режиссера Олега Сенцова задержали 10 мая 2014 года в аннексированном Симферополе.

25 августа 2015 года российский суд признал его виновным в терроризме и приговорил к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Сначала Сенцова этапировали на Ямал, а сейчас содержат в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, что на севере РФ: туда трудно добраться и там очень холодно.

В Украине и в мире требуют от России освободить Сенцова.

Сам Сенцов ни о чем не просит руководство России, так как не признает себя виновным в планировании терактов.

С 14 мая он объявил протестную голодовку, добиваясь освобождения всех украинских политзаключенных из российской неволи.

Олег Сенцов не принимал гражданства РФ, но Россия называет его своим гражданином – и на этом основании не допускает официальных представителей Украины к нему, как и к осужденному крымчанину Александру Кольченко.

Украинская правда
Темы: УкраинаРосcияполитзаключенныеправа человека
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