НАБУ веде розслідування по декларації Вілкула

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Середа, 20 червня 2018, 17:38

Детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування можливого декларування недостовірної інформації народним депутатом з фракції "Опозиційний блок" Олександром Вілкулом.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службу НАБУ в середу.

"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) здійснюють досудове розслідування за фактом можливого внесення народним депутатом недостовірних відомостей у деклараціях суб'єкта, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період 2015-2016 роки. Попередня правова кваліфікація - ст. 366-1 Кримінального кодексу України", – повідомляють у бюро.

У НАБУ відзначили, що розслідування розпочато в січні 2018 року. Досудове розслідування триває.

Проводяться всі необхідні слідчі дії для з'ясування обставин можливого скоєння злочину.

"Принагідно зазначаємо, що факт внесення відомостей в ЄРДР жодним чином не свідчить про те, що з боку тієї чи іншої особи дійсно мали місце неправомірні дії. З метою встановлення об'єктивних фактів і збору доказів і проводиться досудове розслідування", - нагадали в НАБУ.

За інформацією ЗМІ, Вілкул міг проживати в будинку в селі Козин (Київська область) і не декларувати його.

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Теми: Вілкул НАБУ
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