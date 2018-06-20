НАБУ ведет расследование по декларации Вилкула

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляют досудебное расследование возможного декларирования недостоверной информации народным депутатом из фракции "Оппозиционный блок" Александром Вилкулом.



Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службу НАБУ в среду.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) осуществляют досудебное расследование по факту возможного внесения народным депутатом недостоверных сведений в декларациях субъекта, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, за период 2015-2016 годы. Предварительная правовая квалификация - ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины", – сообщают в бюро.

В НАБУ отметили, что расследование начато в январе 2018 года. Досудебное расследование продолжается.

Проводятся все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств возможного совершения преступления.



"Попутно отмечаем, что факт внесения сведений в ЕРДР никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия. С целью установления объективных фактов и сбора доказательств и проводится досудебное расследование", – напомнили в НАБУ.



По информации СМИ, Вилкул мог проживать в доме в селе Козин (Киевская область) и не декларировать его.