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НАБУ ведет расследование по декларации Вилкула

Среда, 20 июня 2018, 17:38

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляют досудебное расследование возможного декларирования недостоверной информации народным депутатом из фракции "Оппозиционный блок" Александром Вилкулом.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службу НАБУ в среду.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) осуществляют досудебное расследование по факту возможного внесения народным депутатом недостоверных сведений в декларациях субъекта, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, за период 2015-2016 годы. Предварительная правовая квалификация - ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины", – сообщают в бюро.

В НАБУ отметили, что расследование начато в январе 2018 года. Досудебное расследование продолжается.

Проводятся все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств возможного совершения преступления.

"Попутно отмечаем, что факт внесения сведений в ЕРДР никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия. С целью установления объективных фактов и сбора доказательств и проводится досудебное расследование", – напомнили в НАБУ.

По информации СМИ, Вилкул мог проживать в доме в селе Козин (Киевская область) и не декларировать его.

Темы: ВилкулНАБУ
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