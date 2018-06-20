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Бойовики обстріляли військових біля Пісків з гранатометів

Середа, 20 червня 2018, 18:31

Зранку бойовики три рази відкривали вогонь по українських позиціях, жоден військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

"В районі Новотошківського, що на Луганському напрямку, ворог провокував наші підрозділи вогнем з мінометів калібру 82-мм", - йдеться у повідомленні.

Бойовики обстріляли із стрілецької зброї і гранатометів позиції військових в районах Пісків та Лебединського на Маріупольському та Донецькому напрямках.

В ООС запевнили, що військові надійно утримували свої позиції, зберігаючи займані рубежі незмінними.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаОРДЛОРосія
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