Бойовики обстріляли військових біля Пісків з гранатометів
Зранку бойовики три рази відкривали вогонь по українських позиціях, жоден військовий не постраждав.
Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.
"В районі Новотошківського, що на Луганському напрямку, ворог провокував наші підрозділи вогнем з мінометів калібру 82-мм", - йдеться у повідомленні.
Бойовики обстріляли із стрілецької зброї і гранатометів позиції військових в районах Пісків та Лебединського на Маріупольському та Донецькому напрямках.
В ООС запевнили, що військові надійно утримували свої позиції, зберігаючи займані рубежі незмінними.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"