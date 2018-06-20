Боевики обстреляли военных возле Песков из гранатометов
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Среда, 20 июня 2018, 18:31
Утром боевики три раза открывали огонь по украинским позициям, ни один военный не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
"В районе Новотошковского, что на Луганском направлении, враг провоцировал наши подразделения огнем из минометов калибра 82-мм", - говорится в сообщении.
Боевики обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов позиции военных в районах Песков и Лебединского на Мариупольском и Донецком направлениях.
В ООС заверили, что военные надежно удерживали свои позиции, сохраняя занимаемые рубежи неизменными.
Украинская правда
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