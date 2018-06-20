"Екс-заступника міністра спорту Криму" взяли під варту

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Середа, 20 червня 2018, 22:17

Дніпровський райсуд Києва взяв під варту на два місяці "екс-заступника міністра спорту Криму".

Про це повідомила речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Twitter.

"Кримського "урядовця" взято під варту на 2 місяці. Дніпровським райсудом Києва проведено підготовче засідання за обвинуваченням т.зв. "екс-заступника міністра спорту Республіки Крим" за вчинення держзради", - написала Сарган.

Наступний судовий розгляд призначено на 2 липня.

Прокуратура не називає імені заарештованого.

Крим.Реалії повідомляють, що йдеться про Фаруха Камалова

Екс-чиновника затримали 2 лютого на адмінкордоні з півостровом.

Тоді чоловік їхав на материкову Україну, щоб отримати біометричний паспорт.

Українська правда

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Теми: суд Крим анексія
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