"Екс-заступника міністра спорту Криму" взяли під варту
Дніпровський райсуд Києва взяв під варту на два місяці "екс-заступника міністра спорту Криму".
Про це повідомила речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Twitter.
"Кримського "урядовця" взято під варту на 2 місяці. Дніпровським райсудом Києва проведено підготовче засідання за обвинуваченням т.зв. "екс-заступника міністра спорту Республіки Крим" за вчинення держзради", - написала Сарган.
Наступний судовий розгляд призначено на 2 липня.
Прокуратура не називає імені заарештованого.
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Екс-чиновника затримали 2 лютого на адмінкордоні з півостровом.
Тоді чоловік їхав на материкову Україну, щоб отримати біометричний паспорт.
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